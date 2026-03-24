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A deux exceptions près!
Swiss supprime tous ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'à fin octobre!

Le groupe Lufthansa annule tous ses vols touristiques à destination du Moyen-Orient. Et ce, jusqu'à fin octobre! Les vols de Swiss et Edelweiss sont concernés.
Publié: 12:27 heures
|
Dernière mise à jour: 12:28 heures
Swiss ne desservira pas de nombreuses destinations au Moyen-Orient jusqu'après les vacances d'automne.
Photo: Sven Thomann
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Martin Schmidt

Les répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur le secteur de l'aviation deviennent de plus en plus dramatiques. Swiss et toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont décidé d'annuler leurs vols vers cette région. Les liaisons de Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss et Lufthansa Cargo sont impactées, avec l'annulation de tous les vols au départ et à destination de Dubaï pour des raisons opérationnelles.

Voici les nouvelles mesures:

  • Dubaï: jusqu'au 31 mai inclus.
  • Tel Aviv: jusqu'au 31 mai (sauf Lufthansa Cargo, qui suspend ses vols jusqu'au 30 avril).
  • Abou Dabi: jusqu'au 24 octobre.
  • Amman: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Beyrouth: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Dammam: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Riyad: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Erbil: jusqu'au 24 octobre inclus.
  • Mascate: jusqu'au 24 octobre inclus
  • Téhéran: jusqu'au 24 octobre inclus.
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