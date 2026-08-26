La Confédération débloque 71,5 millions de francs pour protéger les forêts et soutenir l'agriculture touchées par la sécheresse et la canicule. Le Conseil fédéral a pris cette décision mercredi.

Deux fonds créés pour la protection des forêts et l'agriculture

Deux fonds créés pour la protection des forêts et l'agriculture

La Confédération va soutenir davantage la protection des forêts et l'agriculture, deux secteurs particulièrement touchés par la sécheresse et la canicule. Le Conseil fédéral a débloqué mercredi respectivement 17,5 et 54 millions de francs à cet effet.

La Suisse n'a jamais enregistré aussi peu de précipitations jusqu'à la mi-août que cet été, indique le gouvernement dans un communiqué. Il est nécessaire d'allouer rapidement davantage de moyens pour aider les forêts à s'adapter aux changements climatiques et épauler les exploitations agricoles.

Dans le détail, le Conseil fédéral demande au Parlement d'augmenter le crédit «Forêts» de 17,5 millions pour 2027. Dès 2028, il devra en outre être possible de solliciter chaque année des moyens additionnels d'un montant équivalent. Concernant l'aide aux exploitations paysannes, elle sera augmentée de manière unique de 54 millions cette année. Ces prêts sont sans intérêt. Par ailleurs, la Confédération va examiner d'autres mesures d'ici octobre.