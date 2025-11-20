DE
2519 km en moyenne par habitant
Nouveau record d'Europe! Les Suisses n’ont jamais autant pris le train

En 2024, chaque habitant en Suisse a parcouru en moyenne 2519 kilomètres en train. Ce chiffre dépasse le record de 2505 kilomètres atteint en 2019. En moyenne, tous les habitants de Suisse ont utilisé le train 71 fois l’année dernière.
Publié: il y a 29 minutes
En moyenne, chaque habitant de Suisse a utilisé le train 71 fois l’année dernière. (photo symbolique)
Photo: VALENTIN FLAURAUD
Par rapport à l’année précédente, le nombre de kilomètres parcourus (+2,2%) ainsi que le nombre de trajets (+3,1 trajets) ont tous deux continué d’augmenter, ce qui permet à la Suisse de rester en tête des statistiques européennes, écrit jeudi le Service d'information pour les transports publics (LITRA).

L'Autriche se classe 2e (1614 passagers-kilomètres), la Hongrie 3e (1571 km), suivie par la France (1564 km) et l'Allemagne (1287 km). En queue de peloton, la Grèce, avec seulement 70 km parcourus par habitant en train.

Nouvel indice introduit

Cette année, un nouvel indicateur, la distance moyenne parcourue, a été introduit pour la première fois. Il s’agit du nombre moyen de kilomètres parcourus par trajet. La Lituanie arrive en tête du classement de la distance moyenne parcourue avec 86 km par trajet, suivie de la Roumanie avec 84 km et de la France avec 81 km.

Avec 36 km, la Suisse affiche l'une des distances moyennes parcourues les plus courtes et se classe «seulement» au 23e rang, bien en dessous de la moyenne européenne de 48 km. Si l’on ajoute à cela le plus grand nombre de passagers-kilomètres parcourus par habitant ainsi que le plus grand nombre de trajets ferroviaires par habitant, il apparaît nettement que le réseau dense de transports publics ferroviaires de la Suisse est utilisé de manière particulièrement intensive.

