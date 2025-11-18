Publié: il y a 15 minutes

Les CFF introduiront des trains de nuit entre Berne, Zurich et Winterthour dès le 14 décembre. Cette décision répond à une demande croissante pour les voyages de loisirs nocturnes et les départs matinaux de l'aéroport de Zurich.

Les CFF introduisent des trains de nuit pour les voyageurs matinaux

Dès l’entrée en vigueur du nouvel horaire le 14 décembre, les CFF mettront en service des trains de nuit sur l’axe Berne–Zurich–Winterthour. (archives) Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Au changement d'horaire le 14 décembre, les CFF introduiront des trains de nuit sur la ligne Berne-Zurich-Winterthour. Ils répondent ainsi à un besoin de la clientèle dans le trafic de loisirs et pour les départs matinaux de l'aéroport de Zurich.

Les CFF ont testé ces liaisons nocturnes durant quelques week-ends au printemps et en automne, a confirmé mardi la compagnie ferroviaire revenant sur un article de CH-Media. L'offre s'est révélée utile pour les voyageurs de loisirs et les passagers aériens qui partent tôt.

Les chemins de fer ont donc étendu le test à 2026. Les liaisons nocturnes seront proposées pratiquement chaque vendredi et samedi soir. Le départ de Winterthour a lieu à 1h40, l'arrivée à Berne à 3h04. Un train de nuit part de Berne à 3h et arrive à Winterthour à 4h32.

Déjà en vigueur entre Fribourg et Lausanne

En effectuant ce test tout au long de l'année, les CFF déterminent d'une part la demande en liaisons de nuit et d'autre part les lignes sur lesquelles elles doivent circuler. Ils déterminent en outre le rapport coûts/utilité.

Pour les nouvelles liaisons nocturnes Berne-Olten-Zurich-Aéroport-Winterthour, il existe des correspondances avec des RER à Berne, Olten et Zurich. Des trains de nuit circulent également presque tous les week-ends entre Fribourg-Lausanne et Genève-Aéroport, Sion-Genève-Aéroport ainsi que Bienne-Lausanne avec correspondance pour Genève-Aéroport.

Les CFF décideront dans le courant de l'année prochaine de la poursuite du réseau de nuit national. Ils ont également des projets pour un service de week-end 24 heures sur 24 entre Zurich et Genève, Olten et Bâle, Berne et Thoune, Lausanne et Sion ainsi que Zurich et Coire.