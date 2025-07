1/4 Les seniors peuvent se réjouir: avec la 13e AVS, il existe désormais une rente supplémentaire de 5 milliards de francs par an. Photo: imago images/Shotshop

Andreas Valda

Pour les uns, il s'agissait d'une mesure sociale nécessaire, pour les autres, d'un pillage politique: le 5 mars 2024, le peuple suisse a approuvé l'introduction d'une 13e rente AVS – un oui à un coup de pouce mensuel pour les retraités. Mais le prix à payer est élevé: 5 milliards de francs par année.

Selon l'économiste lucernois Christoph Schaltegger, la retraite complémentaire est un cas classique de «butin commun» aux dépens de la caisse fédérale – abattu par une alliance entre le parti du Centre, le Parti socialiste et les Vert-e-s. Leur credo: plus il y a de redistribution au détriment des plus fortunés, mieux c'est.

L'argent doit être pris aux travailleurs et transféré aux retraités. Cela se fait principalement par des déductions salariales. En juin, le Conseil des Etats a décidé de taxer les salaires de 0,4% supplémentaire. Parallèlement, une augmentation de la TVA de 0,3 point est prévue, ce qui est relativement modeste.

Un risque politique moindre

Mais le conseiller aux Etats Hannes Germann montre dans quelle mesure la redistribution est prévue. «Les retraités paient 550 francs et reçoivent 3000 francs. Les actifs ne paient pas 550, mais 1350 francs et ne reçoivent rien.»

Le conseiller aux Etats UDC Hannes Germann se bat contre de nouvelles déductions salariales au Conseil des Etats. Photo: Keystone

Mais la majorité de centre-gauche à la Chambre haute est restée impassible et a répliqué: «Il est plus juste socialement que les revenus plus élevés contribuent davantage au financement», a déclaré le porte-parole de l'alliance, le conseiller aux Etats du Centre Erich Ettlin.

Ce dernier a évoqué deux autres raisons pour justifier les déductions salariales plus élevées: elles rapportent plus que la TVA et présentent en même temps un risque politique moindre lors d'une éventuelle votation populaire. En d'autres termes, aux yeux de la majorité, il est plus facile, plus rentable et plus sûr de réclamer des cotisations salariales plus élevées que d'augmenter la TVA.

La plus forte hausse depuis 50 ans

C'est donc ainsi que se dessine le schéma des cibles de l'alliance centre-gauche. Le Conseil national sera le prochain à se prononcer. S'il devait suivre la ligne du Conseil des Etats, cela signifierait la plus forte augmentation des cotisations salariales à l'AVS depuis 1975. Et cela ne devrait pas s'arrêter là: deux autres projets, qui devraient également être financés par des prélèvements salariaux plus élevés, sont déjà en cours de planification.

D'une part, l'assainissement de l'AVS à partir de 2030: comme le nombre de retraités augmente et que la relève sur le marché du travail diminue, il manquera bientôt des milliards dans la caisse de retraite. Le centre-gauche propose une deuxième déduction sur les salaires – à nouveau 0,4% et, parallèlement, une augmentation de la TVA.

D'autre part, l'allocation de garde d'enfant: à l'avenir, les employeurs devront financer les allocations de garde - avec 0,17 point de pourcentage supplémentaire selon le Conseil des Etats. Le chiffre exact n'est pas encore connu, mais il est possible de l'estimer au vu du déroulement des débats jusqu'à présent.

Au total, il est donc question d'une augmentation des déductions salariales d'environ 0,97%. Cela correspond à environ 5 milliards de francs par an – ou environ un tiers de l'impôt fédéral direct payé par les particuliers. Une augmentation de cet ordre de grandeur serait sans précédent dans l'histoire récente des assurances sociales suisses.

Les allocations de garde pourraient bondir

Le financement de l'allocation de garde d'enfant illustre de manière exemplaire l'astuce utilisée par l'alliance de centre-gauche. Elle refuse certes une participation directe de la Confédération à l'allocation de garde d'enfant, mais elle prescrit aux cantons le versement d'une allocation de garde, par exemple 500 francs par enfant et par mois. Cela se fait par le biais de la révision de la loi sur les allocations familiales.

En conséquence, les cantons chargent les 222 caisses d'allocations familiales du pays de l'exécution. Pour ne pas subir de pertes, les cantons décident que les employeurs devront verser davantage de cotisations salariales aux caisses.

Selon le Parlement, le montant de ces allocations de garde pourrait atteindre 600 à 800 millions de francs la première année. Pour récupérer cet argent, il faudrait augmenter les déductions salariales. Les déductions cantonales des caisses d'allocations familiales varient aujourd'hui entre 0,85 et 2,75 points de pourcentage selon les cantons.

Même si les 0,17% de déductions salariales semblent minimes, elles privent les entreprises d'environ 600 millions de francs supplémentaires. Cumulée avec les montants susmentionnés pour l'assainissement de l'AVS, la déduction salariale ne cesse de croître.

Les associations économiques sont consternées

Sans surprise, les associations économiques s'alarment. L'Union patronale et l'Union suisse des arts et métiers ainsi qu'Economiesuisse critiquent le financement par les salaires, le jugeant «insoutenable». Des coûts salariaux plus élevés menacent la compétitivité, renchérissent la main-d'œuvre et rendent les investissements plus difficiles, préviennent-elles.

Récemment, l'Etat a déjà eu recours à des charges salariales plus élevées. En 2020, la déduction AVS a été augmentée de 0,3% (projet de réforme fiscale et de financement de l'AVS). Un an plus tard, en 2021, le congé de paternité est venu s'y ajouter – financé par les allocations pour perte de gain (APG), dont le prélèvement a augmenté de 0,05%.

Pourtant, l'APG n'a pas été conçue pour ce type d'allocations. Elle a été introduite pour compenser la perte de revenu liée au service militaire. Si l'on additionne les déductions salariales récemment effectuées et celles prévues, les travailleurs et les entreprises pourraient être taxés de 1,2 point supplémentaire en l'espace d'une décennie. Le consensus de plusieurs décennies visant à ne pas renchérir le travail semble appartenir au passé.

Pour le centre-gauche, les déductions salariales étaient autrefois sacrées

Pourquoi ce consensus a-t-il été viable si longtemps? En bref: parce que les prélèvements salariaux ont pour effet de freiner la croissance. Elles font pression sur les salaires, freinent les investissements et renchérissent le facteur travail – ce qui constitue une incitation à supprimer des emplois. Les charges patronales plus élevées sont en outre répercutées sur les prix, ce qui alimente l'inflation. Les politiques en ont été conscients pendant de longues années.

On l'a vu par exemple lors de l'assainissement de l'assurance-invalidité (AI), entrepris entre 2007 et 2009. Le déficit de répartition de l'œuvre sociale s'élevait à 13 milliards de francs, soit des dimensions similaires à celles qui menacent l'AVS dans quelques années. La même question qu'aujourd'hui était alors sur la table: augmenter les cotisations salariales ou la TVA?

Le Parlement avait alors opté presque à l'unanimité pour cette dernière solution. La TVA a ensuite été augmentée de 0,4% pour une durée limitée. Les quatre partis du Conseil fédéral ont tiré à la même corde. Le peuple a approuvé la mesure avec 54,5% des voix et une faible majorité des cantons.

L'avantage de ne pas peser directement sur les salaires

Erika Forster, alors conseillère aux Etats PLR, a résumé le consensus de la manière suivante: «Avec une imposition par le biais de la TVA, tous les revenus sont taxés, y compris ceux des personnes qui ne cotisent pas.» La TVA a en outre l'avantage de ne pas peser directement sur les salaires, les investissements ou les exportations. Erika Forster le savait de par sa propre expérience: son mari était entrepreneur textile et président d'Economiesuisse. Le résultat au Conseil des Etats a été presque unanime.

Erika Forster a obtenu que les cotisations salariales pour l'assainissement ne soient pas touchées pour la révision de l'AI. Photo: Keystone

De son côté, l'ancien conseiller national Felix Gutzwiller, qui était à l'époque porte-parole de la commission de la Chambre des cantons, a formulé les choses de manière similaire: «Nous ne voulons pas de pourcentages salariaux, nous ne voulons pas rendre le travail encore plus cher dans ce pays, mais nous voulons une solution qui intègre tous les groupes d'âge et toutes les générations et qui soulage les générations suivantes.»

Il a mentionné l'Allemagne, la France et l'Italie, qui ont eu du mal à se réformer et ont donc stagné. Et il a lancé un avertissement: «Nous ne devrions pas abandonner cet avantage que présente la Suisse. Nous ne devons pas commettre cette erreur.»

Felix Gutzwiller, ancien conseiller aux Etats PLR du canton de Zurich Photo: Keystone

Une redistribution du haut vers le bas

Ce qui est remarquable dans la perspective actuelle, c'est qu'à l'époque, PDC et PBD – soit le Centre actuel – et même la gauche ont voté pour l'augmentation de la TVA. Un représentant du PDC avait déclaré au nom de son parti: «Un financement par le biais d'une augmentation des cotisations salariales, comme le propose la minorité, nuit à la compétitivité suisse et pèse sur l'industrie exportatrice.»

De leur côté, les Vert-e-s avaient argumenté en faveur d'un pourcentage de TVA équitable. Le conseiller national de l'époque, Hugo Fasel, expliquait: «Comme la collecte de fonds par le biais de la TVA inclut également les retraités dans le financement, c'est bien mieux du point de vue de la politique sociale qu'un financement exclusivement par des pourcentages salariaux.»

Paul Rechsteiner n'a pas obtenu que les cotisations salariales soient mises à contribution pour assainir l'AI. Photo: Lukas Lehmann

Le PS s'est d'abord montré réticent. Au début, il exigeait le financement par un pourcentage sur les salaires, il s'agissait pour lui d'une redistribution du haut vers le bas. L'ancien patron des syndicats et conseiller aux Etats saint-gallois Paul Rechsteiner a constaté sans détour au Conseil: «Pour les bas revenus, les cotisations salariales s'en sortent mieux que les cotisations à la TVA. Et surtout, pour les hauts et très hauts revenus, le fait de devoir payer des cotisations salariales qui ne sont pas plafonnées est justement un cadeau.»

Le PS, l'UDC et les syndicats se sont isolés

Mais au cours des deux années de débats au Conseil, le leader syndical s'est isolé avec sa position. Et son parti, le PS, s'est clairement orienté vers une augmentation de la TVA. Il n'y a eu que sept voix discordantes lors du vote final du projet.

Outre le PS, l'UDC s'est également montrée hostile au projet. Elle a refusé de financer le projet et a manœuvré en alliance contre nature avec le PS pour le faire échouer. Au cours des deux années de débat, elle a toutefois retrouvé le consensus des partis bourgeois. L'actuel conseiller aux Etats et ancien conseiller national Pirmin Schwander avait alors déclaré au nom de son parti: «Notre économie ne doit pas être grevée de pourcentages salariaux supplémentaires.»

La solution est finalement venue de l'économie: le compromis sur l'assainissement de l'AI a été ficelé par Pierre Triponez, alors directeur de l'Union suisse des arts et métiers – soutenu par des entrepreneurs bourgeois et des radicaux comme Ignazio Cassis, l'actuel conseiller fédéral. Pierre Triponez, membre du PLR, était un représentant de l'Union suisse des arts et métiers respecté de tous, qui argumentait de manière objective et rarement idéologique.

La TVA pèse à peu près autant sur les pauvres que sur les riches

Mais aujourd'hui, tout a changé. La question idéologique est à nouveau la suivante: pourcentages salariaux ou TVA? Au fond, il s'agit d'un arbitrage économique. Agrandissement du gâteau ou répartition équitable? Selon l'économiste Marius Brülhart, professeur d'économie à l'Université de Lausanne, les déductions salariales renchérissent le travail, freinent l'emploi et réduisent le potentiel de croissance. En revanche, les taxes sur la valeur ajoutée seraient plus neutres et entraveraient moins la croissance. Toutefois, de tels effets sur la croissance seraient plutôt faibles dans le contexte suisse – compte tenu du plein emploi.

Sur le plan politique, l'effet de répartition passe donc au premier plan. Le centre-gauche argumente que la TVA est régressive, qu'elle pèse davantage sur les bas salaires que sur les gros revenus. Mais Marius Brülhart s'y oppose: si l'on considère le cycle de vie, la TVA est à peu près proportionnelle. Mais pourquoi?

Il est vrai que les ménages à bas revenus sont proportionnellement plus taxés que les ménages à hauts revenus, car ils dépensent plus de leur revenu pour la consommation, tandis que les plus riches épargnent plus. Marius Brülhart met en avant une étude de 2022 de l'économiste de la Banque mondiale Alastair Thomas. Elle porte sur 27 pays de l'OCDE, dont la Suisse, et montre que la couche de population la plus basse verse environ 5,4% de son revenu de ménage à la Confédération par le biais de la TVA, tandis que la couche de population la plus élevée en verse environ 3%, si l'on divise la population en dix couches.

Les ménages pauvres dépensent plus

Mais au sein de leur budget de consommation, les ménages les plus pauvres consacrent une part plus importante aux prestations exonérées d'impôts et aux prestations bénéficiant d'avantages fiscaux que les ménages à hauts revenus. Il s'agit notamment des loyers, des primes d'assurance maladie et des produits alimentaires. Calculée en pourcentage des dépenses de consommation, les plus riches paient donc en moyenne plus de TVA que les plus pauvres.

L'étude d'Alastait Thomas le démontre: le décile de population le plus bas paie 3,6% de ses dépenses de consommation en TVA, tandis que le décile le plus haut en paie 4,9%. Les ménages pauvres dépensent plus pour la TVA que les ménages riches en termes relatifs, mais par rapport à leurs dépenses de consommation, les ménages riches paient en moyenne plus.

Marius Brülhart: «Au total, la TVA pèse probablement de manière similaire sur les pauvres et les riches.» Le chercheur en fiscalité s'oppose ainsi à l'affirmation parfois formulée au Parlement par le centre-gauche selon laquelle la TVA agirait au détriment des ménages les plus pauvres.

Et si la redistribution était malgré tout souhaitée?

Si la politique veut sérieusement redistribuer du haut vers le bas, Marius Brülhart recommande d'augmenter l'impôt fédéral direct, ou d'introduire des impôts sur la fortune, les successions ou l'immobilier au niveau fédéral. Mais politiquement, cela est difficile à mettre en œuvre. En tant qu'économiste, Marius Brülhart préfère l'option de la TVA: «Elle ne renchérit ni le travail ni le capital et est plus favorable à la croissance.» Le Conseil fédéral s'est également prononcé en faveur d'une augmentation de la TVA de 0,7%.

Elle offre «un potentiel élevé sans distorsions économiques importantes», peut-on lire dans le message. La croissance économique pourrait certes «légèrement ralentir temporairement» après l'augmentation, mais le potentiel de croissance de l'économie ne serait «pas durablement affecté». Certes, la consommation sera quelque peu freinée et l'inflation augmentera légèrement. Mais ce n'est que «temporaire».

Une augmentation des cotisations salariales serait en revanche bien plus dommageable. Les coûts supplémentaires seraient répercutés sur les travailleurs et la demande d'emplois serait réduite. Il y aurait également une redistribution des cotisants vers les ayants droit. Pour simplifier, on peut dire qu'elle ne se ferait pas des riches vers les pauvres, mais des jeunes vers les vieux. C'est également l'avis de l'économiste.

Rendre la classe moyenne dépendante

Mais il semble douteux que l'on puisse encore arrêter le pillage des jeunes par les vieux. L'économiste politique Christoph Schaltegger voit la cause dans la crise du Covid-19. Celle-ci aurait abaissé les seuils d'inhibition pour créer de nouvelles subventions et rendre de larges couches de la population dépendantes de l'Etat.

Les «étatistes de tous les partis» ont de plus en plus exploité la classe moyenne – avec de nouvelles prestations comme le congé paternité, la 13e rente AVS, une rente complète pour les couples mariés et des allocations de garde d'enfants. «Les politiques cherchent des arguments pour faire croître les tâches de l'Etat et renforcer la redistribution», explique Christoph Schaltegger.

Il y a eu la crise du Covid, puis le train de mesures d'austérité

Mais cette tendance a déclenché une contre-tendance. Le PLR et l'UDC exigent des économies sévères plutôt que des hausses d'impôts, des dépenses de 3 à 4 milliards de francs du budget fédéral doivent être supprimées. La ministre des Finances Karin Keller-Sutter a présenté un paquet d'économies qui vise à réduire légèrement les subventions de la Confédération dans de nombreux domaines. Dans le domaine des chemins de fer, des routes, de la politique environnementale et de la formation, de l'asile et ainsi de suite. Mais on ne sait pas jusqu'où elle ira, et les chances que le paquet soit adopté sont minces.

Même au sein de l'UDC, le parti économique autoproclamé, on fronce les sourcils. Les conservateurs ont voté en faveur de la 13e rente AVS. Plusieurs sections de l'UDC se sont ouvertement prononcées en faveur d'une augmentation des rentes. Le président du parti Marcel Dettling, également bénéficiaire de subventions en tant qu'agriculteur, s'est montré compréhensif envers l'extension de la rente AVS après la défaite du vote.

Au Conseil des Etats, la représentante de l'UDC saint-galloise Esther Friedli a même voté avec le Centre et la gauche pour le financement par des pourcentages salariaux. En toile de fond, l'UDC, le Centre et le PS chercheraient à séduire une clientèle politique similaire: la classe moyenne inférieure. Celle-ci se sent en effet désavantagée et souhaite depuis peu un développement de l'Etat à l'instar des couches de population moins fortunées. C'est du moins l'avis de Christoph Schaltegger.

Au Conseil national, l'alliance de centre-gauche n'a certes pas la majorité, elle obtient 94 sièges sur 200. Mais avec les onze voix des Vert'libéraux, l'alliance pourrait gagner. Il s'agirait de la même alliance qui a déjà approuvé l'allocation de garde d'enfant aux frais des employeurs. Le vote lors du débat d'entrée en matière sur le projet financier a été extrêmement serré au sein de la commission sociale du Conseil national: 13 contre 12. Un Vert'libéral a voté pour. En outre, des radicaux de gauche pourraient également voter avec l'alliance de centre-gauche. Si le même schéma de coalition qu'au Conseil des Etats devait se présenter, le schéma de proie du centre-gauche pourrait néanmoins s'imposer. Et pour les salariés, cela coûterait cher, très cher.