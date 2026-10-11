Zheng Qinwen a remporté dimanche le WTA 1000 de Pékin en battant Mirra Andreeva. La Chinoise de 24 ans décroche son premier titre dans cette catégorie et confirme son retour au premier plan.

Zheng Qinwen triomphe à Pékin et signe un retour éclatant

Zheng Qinwen triomphe à Pékin et signe un retour éclatant

ATS Agence télégraphique suisse

Zheng Qinwen (WTA 54) a remporté dimanche le tournoi de Pékin. La Chinoise s'est imposée 7-5 6-4 contre la Russe de 19 ans Mirra Andreeva (WTA 5), qui disputait sa première finale depuis son sacre à Roland-Garros.

Agée de 24 ans, la championne olympique des Jeux de Paris s'est offert son premier titre en WTA 1000, les tournois les plus prestigieux du circuit féminin après ceux du Grand Chelem. Première lauréate chinoise du WTA 1000 de Pékin, un tournoi qui a vu le jour en 2004, la désormais sextuple gagnante de tournois WTA confirme son retour à son meilleur niveau.

La montée en puissance de Zheng

Ex-4e mondiale il y a 16 mois, la native de la province du Hubei (centre de la Chine) était retombée hors du top 100 après une opération au coude à l'été 2025 et des résultats en demi-teinte durant la première moitié de saison en 2026. Début septembre, Zheng avait réussi à se hisser en quarts de finale de l'US Open en étant issue des qualifications.

Finaliste de l'Open d'Australie et du Masters de fin de saison en 2024, elle disputait dimanche sa deuxième finale en WTA 1000. En 2024, elle avait buté sur la no 2 mondiale Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 de Wuhan. Elle pourrait d'ailleurs retrouver la Bélarusse dès le deuxième tour à Wuhan (12-18 octobre) cette année, selon le tirage au sort effectué samedi.

Andreeva grimpe au 3e rang mondial

Bénéficiaire d'une invitation des organisateurs du tournoi de Pékin lui permettant d'intégrer directement le tableau final, Zheng est la quatrième titulaire d'une «wild card» à gagner un WTA 1000, après la Russe Maria Sharapova (Cincinnati 2011) et les Canadiennes Bianca Andreescu (Indian Wells 2019) et Victoria Mboko (Montréal 2025).

Mirra Andreeva a elle perdu sa deuxième finale de WTA 1000 de la saison, après sa défaite à Madrid début mai. Elle avait remporté ses deux premières finales à ce niveau en 2025, à Dubaï et Indian Wells. La Russe grimpera lundi à la troisième place mondiale, le meilleur classement de sa carrière.