Coco Gauff a été éliminée en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin par Elise Mertens. L'Américaine a expliqué lundi qu'elle avait reçu de nombreux messages à caractères racistes.

«Je ne suis ni une tricheuse, ni une voleuse»

«Je ne suis ni une tricheuse, ni une voleuse»

AFP Agence France-Presse

La No 4 mondiale Coco Gauff s’est inclinée mercredi en huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Pékin, tandis qu’Iga Swiatek (9e) n’a concédé que quatre jeux sur la route des quarts.

Victorieuse de ses cinq premiers duels contre Elise Mertens (19e), Coco Gauff a concédé dans la capitale chinoise sa première défaite face à la Belge, qui s’est imposée 6-3 6-3 en 1h18.

Méconnaissable, l’Américaine a multiplié les fautes directes (33) et les doubles fautes (8), offrant à son adversaire son premier quart de finale en WTA 1000 depuis 2021, les tournois les plus prestigieux du circuit féminin après ceux du Grand Chelem.

Messages racistes

Lundi, Coco Gauff avait affirmé avoir été ciblée par un nombre «insensé» de messages à caractère raciste à la suite d’un incident survenu pendant son match du troisième tour contre la Chinoise Sun Xinran (582e).

Alors qu’elle était menée 5-4 dans le premier set, la double lauréate de tournois majeurs avait demandé qu’un point soit rejoué à cause d’un panneau publicitaire lumineux qui l’aurait perturbée en clignotant pendant l’échange. «Je ne suis ni une tricheuse, ni une voleuse», s’était agacée Coco Gauff sur son compte X, anciennement Twitter.

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Déjà tombeuse à Wimbledon de l’actuelle No 1 mondiale Elena Rybakina, Elise Mertens affrontera au prochain tour l’ex-No 1 mondiale Iga Swiatek, qui a balayé 6-3 6-1 la jeune Américaine Iva Jovic, 13e mondiale à 18 ans.

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Sacrée à Pékin en 2023, la Polonaise s’est rassurée après un troisième tour où elle était au bord de l’élimination contre la Croate Donna Vekic (40e), finalement renversée en trois sets après avoir mené 6-4 5-2.

Iga Swiatek rejoint en quarts de finale la Tchèque Karolina Muchova (8e), sa principale rivale dans la course à la qualification pour le Masters de fin de saison à Indian Wells.

Les deux derniers huitièmes de finale de la journée opposent, d’une part, l’Arménienne d’origine russe Alina Charaeva (118e) à la dernière joueuse chinoise en lice, Zheng Qinwen (54e), et, d’autre part, l’Américaine Ann Li (30e) à l’Ukrainienne Elina Svitolina (7e), également en quête d’un billet pour le Masters.