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Deux Suissesses dominent le tournoi
Simona Waltert et Naïma Karamoko remportent le titre en double à Chennai

Simona Waltert et Naïma Karamoko ont remporté dimanche le double du WTA 250 de Chennai. Les Suissesses ont dominé les Indiennes Vaishnavi Adkar et Rutuja Bhosale 6-2 6-0 en finale.
Publié: il y a 4 minutes
Les Suissesses ont battu le duo indien composé de Vaishnavi Adkar et Rutuja Bhosale.
Photo: IMAGO/Seshadri Sukumar
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ATS Agence télégraphique suisse

Simona Waltert et Naïma Karamoko ont remporté dimanche le double du WTA 250 de Chennai. En finale, les Suissesses ont battu le duo indien composé de Vaishnavi Adkar et Rutuja Bhosale 6-2 6-0.

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Waltert, 133e mondiale en simple, était la mieux classée des quatre finalistes. La Grisonne de 25 ans a remporté à Chennai son deuxième titre WTA en double. Elle avait décroché le premier en 2021 à Lausanne, avec la Tessinoise Susan Bandecchi.

Pour la Genevoise Naïma Karamoko (29 ans), il s'agit en revanche d'une grande première. Elle participe depuis longtemps à des tournois de double et est, avec son 99e rang, la Suissesse la mieux classée dans cette discipline. Elle avait atteint son meilleur classement en simple en août 2024, une 730e place.

Dans deux semaines, Karamoko participera d'ailleurs pour la première fois à la Billie Jean King Cup, à l'occasion du barrage que l'équipe de Suisse disputera en Thaïlande.

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