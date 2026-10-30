Jil Teichmann (WTA 168) s’incline en quarts du WTA 250 de Guangzhou face à Kaitlin Quevedo (WTA 86). La Suissesse n’a pas su être assez tranchante dans les moments clés du match.

Jil Teichmann sortie en quarts de finale à Guangzhou

Jil Teichmann sortie en quarts de finale à Guangzhou

ATS Agence télégraphique suisse

Jil Teichmann (WTA 168) s'est inclinée en quarts de finale du tournoi WTA 250 de Guangzhou face à l'Espagnole Kaitlin Quevedo (WTA 86). Elle s'est montrée trop inconstante lors des points décisifs pour espérer mieux.

Jil Teichmann avait bel et bien toutes les chances de se qualifier pour sa deuxième demi-finale d'un tournoi WTA cette saison. La gauchère de 29 ans s'est en effet procuré pas moins de 11 occasions de faire le break. Mais comme elle n’en a converti que trois, elle a dû s’incliner face à l’Espagnole de 20 ans sur le score de 7-6 (7/2) 6-3 après un peu moins de deux heures de jeu.

Occasions de breaker manquées

Jil Teichmann a concédé ses deux premiers jeux de service dans le premier set, mais elle est revenue dans la partie. Au tie-break, elle n’a toutefois pas eu la moindre chance. Dans le deuxième set, elle a laissé passer trois balles de break à 3-2 et 40-0, puis le set a basculé en faveur de l’Espagnole, qui a converti sa quatrième balle de match peu après.

Une demi-finale disputée à Rabat (WTA 250) en mai reste donc le meilleur résultat de l’année de Teichmann. Après son échec lors des qualifications de Wimbledon et une blessure à la jambe droite, elle n’avait fait son retour qu’il y a un peu plus de deux semaines.