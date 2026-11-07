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«Mon corps n'est pas prêt»
La no 1 mondiale Elena Rybakina déclare forfait à Indian Wells

Elena Rybakina, no 1 mondiale, renonce au Masters WTA à Indian Wells pour raisons physiques. La Kazakhe, tenante du titre, sera remplacée par Marta Kostyuk, qui affrontera Linda Noskova dimanche.
Publié: il y a 4 minutes
Photo: IMAGO/AFLOSPORT
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ATS Agence télégraphique suisse

La no 1 mondiale Elena Rybakina a déclaré samedi forfait pour le Masters WTA, le prestigieux tournoi de fin d'année qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison. Elle n'est pas suffisamment en forme.

«Je suis très triste d'informer mes fans que je dois malheureusement déclarer forfait pour le Masters WTA cette année», a déclaré la Kazakhe. «Ce fut une saison incroyable mais mon corps n'est tout simplement pas prêt physiquement pour la compétition. Je vais passer un peu de temps chez moi à me reposer et à récupérer, afin de me préparer pour la saison 2027», a-t-elle ajouté.

Son forfait rebat les cartes

Rybakina avait déjà été contrainte de déclarer forfait pour le tournoi WTA 500 de Tokyo en raison d'une blessure au cou, fin octobre. La Kazakhe native de Moscou a réussi la meilleure saison de sa carrière, avec un titre à l'Open d'Australie en début d'année et un autre à l'US Open en septembre, qui l'a propulsée au sommet du classement mondial.

La joueuse de 27 ans arrivait avec l'étiquette de favorite et tenante du titre au Masters WTA, qui débute dimanche à Indian Wells, en Californie. Elle avait remporté la dernière édition face à sa rivale Aryna Sabalenka (actuelle no 2 mondiale), à Ryad. Son forfait rebat les cartes et la Bélarusse pourrait en profiter après deux échecs en finale (en 2022 et 2025). Rybakina sera remplacée par l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 10e joueuse mondiale, qui réalisera son entrée en lice dès dimanche contre la Tchèque Linda Noskova (WTA 8).

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