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Première demie en 2026
Iga Swiatek renvoie Jessica Pegula à ses études

A l'approche de Roland-Garros, la Polonaise retrouve gentiment son niveau. Mercredi, elle a surclassé l'Américaine en quarts de finale à Rome.
Publié: 17:17 heures
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Dernière mise à jour: 17:19 heures
Swiatek a signé sa première victoire de la saison contre une membre du top 10.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

La Polonaise Iga Swiatek (WTA 3) a balayé mercredi l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) 6-1 6-2 en quarts de finale du WTA 1000 de Rome pour atteindre sa première demi-finale sur le circuit en 2026.

Triple lauréate du tournoi romain (2021, 2022 et 2024), l'ex-No 1 mondiale affrontera Elena Rybakina (2e) ou Elina Svitolina (10e) pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera l'Américaine Coco Gauff (WTA 4) à la surprenante Roumaine Sorana Cirstea (WTA 27), qui réalise à 36 ans et pour sa dernière saison professionnelle le meilleur parcours de sa carrière dans la Ville éternelle.

Troisième démonstration

A onze jours du coup d'envoi de Roland-Garros (24 mai - 7 juin), où elle s'est imposée à quatre reprises, Swiatek a signé sa première victoire de la saison contre une membre du top 10, après quatre revers. Depuis son entrée en lice poussive à Rome contre l'Américaine Caty McNally (63e), la Varsovienne a enchaîné trois démonstrations, ne laissant échapper que sept jeux en trois matches.

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Entraînée depuis quelques semaines par l'Espagnol Francisco Roig, ancien coach de la légende de la terre battue Rafael Nadal, la droitière de 24 ans a jusqu'ici enchaîné les déceptions sur sa surface de prédilection. Battue en quarts de finale à Stuttgart début avril, elle avait été contrainte à l'abandon par un virus dès le 3e tour du tournoi de Madrid.

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