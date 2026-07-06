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L'Italie se plaît à Londres
Flavio Cobolli qualifié pour les quarts à Wimbledon

L'Italien Flavio Cobolli, 10e mondial et finaliste de Roland-Garros, s'est qualifié lundi pour les quarts de finale de Wimbledon. Ceci aux dépens de l'Australien Alex De Minaur (5e), battu 7-5 7-6 (7/4) 6-3 en 2h34.
Publié: il y a 31 minutes
Flavio Cobolli s'est qualifié pour les quarts de finale à Wimbledon.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans une première manche disputée, l'Italien de 24 ans a breaké au meilleur moment à 5 jeux partout afin de se faciliter la tâche et servir pour le gain du set. De Minaur, finaliste à l'ATP 250 de Bois-le-Duc, a mené jusqu'à 5-2 dans le deuxième set, mais il s'est heurté à la bonne gestion du match et l'intelligence tactique de Cobolli, qui l'a poussé dans un tie-break décroché avec autorité par l'Italien.

Malgré deux breaks dans le troisième set, l'Australien n'a jamais réussi à conserver son avance. Et quand il s'est retrouvé sous la menace de Cobolli (4-3) sur son service, De Minaur a commis deux doubles fautes fatales et donné la possibilité à l'Italien de servir pour le match. Cobolli affrontera en quarts de finale le Bulgare Grigor Dimitrov, ex-no 3 mondial aujourd'hui classé à la 146e place du classement ATP ou le Britannique Arthur Féry (114e).

Paolini gagne sous les yeux de Federer

Finaliste de l'édition 2024, l'Italienne Jasmine Paolini (17e mondiale) a mis un terme à l'épopée de la Philippine Alexandra Eala (32e) en la battant 6-4 4-6 6-3 en huitièmes de finale. Sous les yeux de l'octuple vainqueur du tournoi Roger Federer, son «idole», la Toscane de 30 ans a remporté la première manche après une interruption, le temps d'évacuer un spectateur victime d'un malaise.

La Philippine de 21 ans, qui a réalisé l'exploit au tour précédent de sortir la tenante du titre Iga Swiatek, s'est réveillée dans la deuxième manche, bien aidée par les nombreuses fautes directes de Paolini (42 au total). L'Italienne a rehaussé son niveau de jeu dans le dernier set pour conclure le match en 2h22 et confirme son regain de forme en Grand Chelem après des sorties précoces à Melbourne (3e tour) et Paris (2e tour).

Elle rejoint pour la troisième fois de sa carrière les quarts de finale en Grand Chelem, après Roland-Garros et Wimbledon en 2024. Elle affrontera l'Ukrainienne Marta Kostyuk (13e), qui s'est imposée 6-4 6-4 contre l'Américaine Ashlyn Krueger (102e), issue des qualifications.

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