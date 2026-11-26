L'Italien, actuel numéro 2 au classement ATP, a annoncé qu'il ne jouera pas lors du premier tournoi du Grand-Chelem en 2027. Il vient de se faire opérer du genou.

En bref Blessé au genou, Jannik Sinner, numéro 2 mondial, manquera l’Open d’Australie à Melbourne, du 11 au 31 janvier 2027

L’Italien a subi une opération après l’échec des traitements sans chirurgie

Ce sera le quatrième Grand Chelem de suite sans Sinner ou Carlos Alcaraz : l’Italien a manqué l’US Open, l’Espagnol Roland-Garros et Wimbledon

Yannick Weber Blick Newsdesk

Mauvaise nouvelle pour le premier grand rendez-vous de la saison 2027 de tennis: l'Open d'Australie à Melbourne (11 au 31 janvier) se jouera sans Jannik Sinner. L'Italien, deuxième à l'ATP derrière Alexander Zverev, doit renoncer au tournoi en raison d'une blessure au genou. C'est ce qu'ont confirmé les organisateurs du tournoi australien jeudi.

«Jannik adore jouer ici à Melbourne et se réjouit de revenir pour l'Open d'Australie 2028. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa convalescence et avons hâte de le revoir bientôt sur le court», ont-ils communiqué aux agences de presse.

Quatrième majeur de suite sans Alcaraz ou Sinner

Mercredi, le quintuple vainqueur en Grand-Chelem avait annoncé sur Instagram que sa blessure n'était pas encore guérie. «Ces derniers mois, avec mon équipe, nous avons tout essayé pour soigner ma blessure sans recourir à la chirurgie. Après des progrès très encourageants au début, mon genou n'a malheureusement pas réagi comme nous l'espérions tous. C'est pourquoi j'ai subi aujourd'hui une petite intervention chirurgicale», avait-il écrit.

Jannik Sinner avait déjà manqué l'US Open de New York à la fin de l'été. Il avait par contre joué à Wimbledon à Londres, tournoi qu'il avait d'ailleurs gagné en battant Alexander Zverev en finale. L'Open d'Australie 2027 sera le quatrième tournoi du Grand-Chelem consécutif où soit Jannik Sinner soit Carlos Alcaraz est forfait. L'Espagnol avait dû renoncer à Roland-Garros et à Wimbledon cette année.