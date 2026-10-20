Jannik Sinner paie cher son absence des derniers tournois

Après une première moitié de saison exceptionnelle, Jannik Sinner a dû déclarer forfait pour plusieurs tournois en raison d’une blessure au genou. Une absence qui pourrait lui coûter plusieurs millions de francs.

Fabienne Kleinhenz

Jannik Sinner a remporté plus de titres que n’importe quel autre joueur cette année: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rome et Wimbledon. Le joueur du Tyrol du Sud a ainsi établi un nouveau record en remportant les cinq tournois Masters 1000 disputés durant la première moitié de l’année. Mais la deuxième partie de saison a pris une tout autre tournure. Début octobre, il a dû mettre prématurément un terme à son année en raison d’une blessure au genou qui le faisait souffrir depuis quelque temps déjà.

L'Italien manque donc les derniers tournois de la saison. Cette absence lui coûte également la première place du classement ATP, qu’Alexander Zverev conservera jusqu’à la fin de l’année.

Une blessure au genou qui coûte cher

Cette pause forcée a aussi un autre goût amer pour l’Italien. Le numéro un mondial va perdre 4,5 millions de dollars, soit environ 3,8 millions de francs, en primes de fin de saison. En cause: un nombre insuffisant de participations aux tournois Masters 1000.

L’ATP distribue en effet un total de 21,5 millions de dollars de bonus aux 30 joueurs ayant récolté le plus de points dans les tournois Masters 1000 et aux ATP Finals. Mais le règlement est strict: un joueur qui manque plus de trois tournois Masters 1000 ne peut pas toucher ces primes. En raison de sa blessure, Jannik Sinner manque quatre rendez-vous: Montréal, Cincinnati, Shanghai et Paris.

Le gros chèque lui échappe donc. Selon la Gazzetta dello Sport, les pertes totales de Jannik Sinner liées à sa blessure pourraient atteindre 20 millions de dollars, soit environ 16 millions de francs. Cette somme comprend notamment les gains qu’il ne pourra pas empocher en raison de ses forfaits.