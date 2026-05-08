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Viendra-t-il à Genève?
Novak Djokovic éliminé dès son entrée en lice à Rome

Coup de tonnerre à Rome: Novak Djokovic, no 4 mondial, a perdu face à Dino Prizmic (ATP 79) dès son entrée en lice. Le Serbe n’avait jamais été éliminé d’entrée en 19 participations.
Publié: il y a 45 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
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Novak Djokovic n'a pas tenu la distance face au jeune Croate Dino Prizmic.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Novak Djokovic a été éliminé dès son entrée en lice dans le Masters 1000 de Rome. Le no 4 mondial s'est incliné 2-6 6-2 6-4 devant le Croate Dino Prizmic (ATP 79) vendredi au 2e tour. Le Serbe de 38 ans disputait son premier match depuis début mars, lui qui a dû faire une pause de deux mois pour soigner son épaule droite. C'est la première fois en dix-neuf participations au tournoi romain, qu'il a remporté à six reprises, qu'il y perd son premier match.

Novak Djokovic, qui n'avait plus joué depuis son élimination en 8e de finale à Indian Wells le 11 mars, a pourtant entamé idéalement son duel avec Dino Prizmic. Mais l'ex-no 1 mondial, finaliste malheureux de l'Open d'Australie en janvier, n'a pas tenu la distance face au jeune Croate (20 ans).

Présent à Genève?

Cette élimination précoce pourrait faire les affaires des organisateurs du Geneva Open (17-23 mai), dont il est le tenant du titre. Novak Djokovic, qui avait cueilli son 100e trophée ATP l'an dernier à Genève, a en effet besoin de matches avant d'aborder dès le 24 mai Roland-Garros.

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