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Toujours blessée à la jambe
Jil Teichmann déclare forfait pour l'US Open

Jil Teichmann n'est pas encore remise de sa blessure à la jambe droite. La Zurichoise doit faire l'impasse sur le dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open.
Publié: il y a 24 minutes
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Jil Teichmann ne verra pas les courts de Flushing Meadows cette année.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Jil Teichmann doit prolonger sa pause forcée et faire l'impasse sur l'US Open. La Zurichoise de 29 ans souffre depuis Wimbledon d'une blessure à la jambe droite qui n'est pas encore guérie, comme l'a annoncé sur Instagram la 167e joueuse mondiale.

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À l'US Open, Teichmann aurait figuré dans le tableau principal grâce à un classement protégé, aux côtés de Belinda Bencic, Viktorija Golubic et Simona Waltert. Le Grand Chelem new-yorkais débute dimanche.

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