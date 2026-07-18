Le monde du tennis est sous le choc: Karolina Muchova, finaliste de Wimbledon le 11 juillet, est contrainte à une pause après son opération. La joueuse tchèque manquera le tournoi WTA de Toronto et espère être de retour avant l’US Open fin août.

De retour pour fin août?

ATS Agence télégraphique suisse

Finaliste malheureuse du récent Wimbledon, Karolina Muchova manquera «quelques semaines» de compétition après avoir subi une «petite opération», alors que l'US Open est programmé fin août.

«J'ai dû subir une petite opération qui m'empêchera de jouer pendant quelques semaines. Tout s'est bien passé, et je travaille déjà à ma remise en forme», a écrit la 6e joueuse mondiale sur son compte Instagram, sans précisions sur la nature de sa blessure ou la durée de son absence.

LA Tchèque a cependant confirmé son forfait pour le WTA 1000 de Toronto (1-13 août). Muchova a perdu le 11 juillet la finale de Wimbledon face à sa compatriote Linda Noskova. Elle avait aussi manqué de peu de remporter Roland-Garros en 2023, chutant à la dernière marche contre Iga Swiatek.