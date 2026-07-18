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De retour pour fin août?
Karolina Muchova manquera «quelques semaines» de compétition

Le monde du tennis est sous le choc: Karolina Muchova, finaliste de Wimbledon le 11 juillet, est contrainte à une pause après son opération. La joueuse tchèque manquera le tournoi WTA de Toronto et espère être de retour avant l’US Open fin août.
Publié: 17:28 heures
Karolina Muchova, finaliste de Wimbledon le 11 juillet, est contrainte à une pause après son opération.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Finaliste malheureuse du récent Wimbledon, Karolina Muchova manquera «quelques semaines» de compétition après avoir subi une «petite opération», alors que l'US Open est programmé fin août.

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«J'ai dû subir une petite opération qui m'empêchera de jouer pendant quelques semaines. Tout s'est bien passé, et je travaille déjà à ma remise en forme», a écrit la 6e joueuse mondiale sur son compte Instagram, sans précisions sur la nature de sa blessure ou la durée de son absence.

LA Tchèque a cependant confirmé son forfait pour le WTA 1000 de Toronto (1-13 août). Muchova a perdu le 11 juillet la finale de Wimbledon face à sa compatriote Linda Noskova. Elle avait aussi manqué de peu de remporter Roland-Garros en 2023, chutant à la dernière marche contre Iga Swiatek.

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