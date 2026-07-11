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Premier titre en Grand Chelem
Noskova bat Muchova et s'offre Wimbledon

Linda Noskova, classée 12e mondiale, a remporté son premier titre en Grand Chelem en battant Karolina Muchova 6-2 5-7 6-3 samedi en finale de Wimbledon.
Publié: 19:52 heures
Premier titre en Grand Chelem pour Linda Noskova.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La Tchèque Linda Noskova (WTA 12) a dominé sa compatriote Karolina Muchova (WTA 9) 6-2 5-7 6-3 samedi en finale de Wimbledon. Elle remporte son premier titre en Grand Chelem. Noskova a bien failli tout perdre, mais elle tient son premier «Majeur». Alors qu'elle menait 6-2 5-2, elle a vu son adversaire revenir au score après avoir manqué 5 balles de match.

Muchova, qui avait pourtant déjà connu une fois la pression inhérente au fait de jouer une finale de Grand Chelem, au contraire de son adversaire, est apparue crispée sur le Central du All England Club. En manque de confiance, elle a perdu la première manche en 31 minutes seulement.

Noskova a failli tout perdre

Plus détendue au début du deuxième set, la joueuse de 29 ans s'est toutefois retrouvée menée une nouvelle fois face à sa cadette (21 ans) qui ne l'a pas laissée développer toute la variété de son jeu. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que la crispation ne change de camp. Alors qu'elle menait 5-2, Noskova a complètement perdu ses moyens. Elle s'est procuré cinq balles de titre... sans réussir à conclure et a vu son adversaire remporter cinq jeux de suite pour revenir à une manche partout.

Muchova a ensuite manqué trois balles de break d'entrée dans le set décisif. Un tournant, puisqu'elle a perdu sa mise en jeu droit derrière et Noskova s'est ensuite définitivement envolée vers le titre. En remportant Wimbledon 2026, elle devient la troisième lauréate tchèque en quatre ans sur le gazon londonien, après les sacres de Marketa Vondrousova (2023) et Barbora Krejcikova (2024).

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