Johan Nikles est tennisman professionnel (ATP 411) et trésorier du Swiss Open Geneva. Le Genevois de 29 ans nous raconte le lien qu'il y tisse avec le tennis-fauteuil.

Johan Nikles: «Dans la chaise, tu joues cinq minutes, tu as mal aux bras»

Johan Nikles: «Dans la chaise, tu joues cinq minutes, tu as mal aux bras»

Thomas Freiburghaus

Au-delà de réunir les meilleurs athlètes du monde en tennis-fauteuil, le Swiss Open Geneva rassemble en un même lieu valides et para-sportifs. Dans les travées, le public peut se mélanger avec les para-athlètes et de nombreux amateurs de tennis des valides découvrent une discipline impressionnante.

Le tournoi matérialise aussi ce lien dans les sparrings, ces moments où les athlètes échangent des balles pour s’échauffer. À Genève, fait rare dans un tournoi de tennis-fauteuil, une équipe de sept sparring-partners (valides) tape la balle avec les joueurs et joueuses en fauteuil roulant.

Autant de manière de créer du lien entre passionnés de tennis dont nous parle Johan Nikles. L’actuel 411e au classement ATP (256e à son meilleur niveau) est tennisman professionnel depuis plus de dix ans, mais s’est également engagé dans le comité du Swiss Open Geneva, en qualité de trésorier. Il parle à Blick de son lien avec le tennis-fauteuil.

Johan Nikles, en tant que joueur professionnel de tennis des valides, c’est important de t’engager dans un tournoi de tennis-fauteuil?

Je connais ce tournoi depuis longtemps: j’ai commencé comme ramasseur de balles quand j’avais sept ans (sourire). Il y a aussi ma sœur et ma mère qui ont été dans le comité. Et il y a deux ans, j’ai eu l'opportunité d’intégrer à mon tour le comité en tant que trésorier. C’était pour moi l’opportunité de contribuer, ça me tenait à cœur de pouvoir aider ce tournoi magnifique.

Tu apprends des choses dans ce rôle de trésorier, un peu plus loin du court?

Ça me fait une expérience hors tennis. Quand tu es joueur, tu n’as pas ce côté plus corporate. Ça me fait aussi une petite expérience pour le futur. J'étudie aussi à l’université de Genève en économie et management à côté. C’est à titre un peu plus professionnel.

Tu es impressionné par les athlètes de tennis-fauteuil qui disputent le tournoi?

Les joueurs sont super impressionnants, c’est sûr. Et au-delà de ça, ils montrent un niveau de jeu très élevé. Quand toi-même tu te mets dans la chaise et que tu essaies de jouer, tu te rends compte que c’est très compliqué: déjà de se déplacer, ensuite de taper, puis d’enchaîner. Tu joues cinq minutes, tu as mal aux bras. Eux font ça pendant deux ou trois heures. Je trouve qu’ils ne reçoivent pas le crédit qu’ils mériteraient.

Créer du lien entre le tennis des valides et le tennis-fauteuil, c’est important pour toi?

Il faudrait encore plus le mettre en avant. Il y a déjà des tournois, comme en Grand Chelem où ça se déroule la même semaine, donc les joueurs valides et ceux en chaise arrivent à se côtoyer. Ça c’est cool. Moi, avec ce tournoi, j’ai eu la chance de connaître des athlètes. C’est toujours sympa de partager certaines expériences.

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Le Swiss Open Geneva est le seul tournoi qui propose une telle équipe de sparrings-partners valides aux joueurs en fauteuil. Pourquoi?

C’est vrai que c’est assez unique, qu’il y ait autant de sparrings pour eux. Je sais que dans ce genre de catégorie de tournoi, ce n’est pas le cas. Pour les joueurs en chaise, c’est super cool. Ils n’ont parfois pas les moyens de voyager avec un coach, c’est parfois dur de trouver d’autres joueurs avec qui jouer. Ça les soulage, ils n’ont pas à stresser.

Tu te verrais remplir ce rôle, une fois?

J’ai joué avec eux cette semaine. Et ils tapent super bien. Ils ont une qualité de balle impressionnante, alors qu’ils sont en chaise. Pour moi, c’est une super expérience de pouvoir jouer avec eux.