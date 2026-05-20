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Défaite en deux sets à Genève
Stan Wawrinka a joué son dernier match en Suisse romande

L’exploit n’a pas eu lieu pour Stan Wawrinka lors du deuxième tour de Gonet Geneva Open. Le Vaudois s’est logiquement incliné en deux sets face à l’Américain Alex Michelsen (7-6 7-6).
Publié: 19:52 heures
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Dernière mise à jour: 19:53 heures
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Fin de parcours pour Stan Wawrinka à Genève.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Blick

Quasi tout le court central du Geneva Open espérait une nouvelle victoire de Stan Wawrinka, après celle de lundi face au modeste Raul Brancaccio, italien issu des qualifications. Mais le public du bout du Léman a dû se rendre à l’évidence: il n’y aurait pas de succès à la clé.

Pourtant, le premier set n’a pas été affreux de la part du Vaudois, lui qui était quand même confronté au No 41 mondial, Alex Michelsen. On est par contre loin du nom le plus prestigieux du circuit puisque, même le speaker a fourché au moment de présenter l’Américain, en échangeant deux lettres à son prénom.

La raquette n’a pas survécu au tie-break

«Stan the Man» a donc réalisé une bonne entame de match. Au contact, c’est lui qui s’est offert les deux premières balles de break, à 3-3. Mais il les a galvaudées. Deux jeux plus tard, il est toutefois parvenu à prendre les devants et allait servir pour le gain de la première manche. Fébrile, il n’est pas parvenu à concrétiser cette occasion en or.

Des gestes d’humeur ont commencé à émaner du natif de Saint-Barthélémy, le paroxysme ayant lieu dans le tie-break de ce set. Il faut dire qu’il était mené à ce moment 5-1 et sa raquette n’a, malheureusement pour elle, pas survécu. Un sacrifice vain puisque Stan Wawrinka perdait les deux prochains points, et le gain de la première manche.

Haranguer la foule ne fonctionne pas

À nouveau dans son match, l’ancien No 3 mondial est parvenu à breaker en premier dans le second set, à 2-1. Juste après, il a harangué la foule avec de grands gestes des bras. Mais la tactique était autant efficace que le fait de briser sa canne quelques minutes auparavant, et directement, il s’est fait débreaker.

Tout comme lors du premier set, il a de nouveau fallu passer par un tie-break. Et, tout comme au premier set, Stan Wawrinka a craqué au moment important et s’est incliné face à Alex Michelsen (7-4).

Malgré la défaite en deux sets, le Vaudois aura offert un joli baroud d’honneur au public de Suisse romande (1h44), à qui il a donc fait ses adieux. De Genève, le Vaudois gardera surtout en tête ses deux titres, acquis en 2016 et 2017.

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