La Russie organise un tournoi de tennis de haut niveau à Saint-Pétersbourg, malgré les sanctions internationales. L'événement, sponsorisé par Gazprom, attire des stars comme Daniil Medvedev et des joueurs internationaux.

Daniil Medvedev sera présent au tournoi pour le trophée de la Palmyre du Nord. Photo: Getty Images

Malgré les sanctions internationales, la Russie parvient à attirer l’attention mondiale avec un événement sportif de premier plan. À Saint-Pétersbourg, le tournoi pour le trophée de la Palmyre du Nord réunira plusieurs stars du tennis, dont Daniil Medvedev et Veronika Kudermetova, ainsi que des joueurs internationaux. Sponsorisée par Gazprom, l’une des plus grandes entreprises russes, cette compétition controversée divise les amateurs de tennis, selon Onet.

Rendez-vous du tennis russe

Organisé pour la quatrième fois, le tournoi de la Palmyre du Nord s’est imposé comme un rendez-vous majeur du tennis russe, notamment depuis la suspension des activités ATP et WTA dans le pays après l’invasion de l’Ukraine. À l’origine réservé à des joueurs moins connus, l’événement accueille cette année Daniil Medvedev, ancien numéro un mondial, ce qui confère une dimension inédite au tournoi.

La participation de Daniil Medvedev divise les observateurs. Si le joueur a exprimé ses sympathies envers les athlètes ukrainiens et pris publiquement ses distances avec la guerre, sa présence à un tournoi parrainé par Gazprom soulève des questions. L’entreprise d’État russe est en effet accusée de financer en partie l’agression russe en Ukraine, un point souligné par le compte Ukrainian Tennis sur X.

Des joueurs étrangers

Au-delà des Russes, le tournoi accueille aussi des joueurs étrangers. Alexander Bublik et Yulia Putintseva, nés en Russie mais représentant le Kazakhstan, participeront, tout comme le Néerlandais Tallon Griekspoor, qui serait en couple avec la joueuse russe Anastasia Potapova, également présente.

Le tennis reste l’un des rares sports où les joueurs russes et biélorusses peuvent concourir sous drapeau neutre. Bien que Wimbledon ait interdit leur participation en 2022, cette décision a été annulée l’année suivante, contrastant avec d’autres disciplines sportives qui continuent d’exclure les sportifs russes.