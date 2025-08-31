Publié: il y a 11 minutes

Daniil Medvedev, ancien numéro 1 mondial, se sépare de son entraîneur Gilles Cervara après huit ans de collaboration. Sous sa direction, Medvedev a atteint six finales de Grand Chelem et remporté l'US Open 2021, mais connaît une année 2023 difficile.

Medvedev et son coach Gilles Cervara se séparent

Daniil Medvedev se sépare de son coach Gilles Cervara Photo: Adam Hunger

ATS Agence télégraphique suisse

Ex-no 1 mondial, Daniil Medvedev se sépare de son coach Gilles Cervara, a annoncé ce dernier dimanche sur Instagram. Les deux hommes collaboraient depuis huit ans. Sous la férule du technicien français, Daniil Medvedev (29 ans) a atteint six finales de Grand Chelem (trois à l'Open d'Australie et trois à l'US Open), cueillant un titre majeur en 2021 à New York en privant Novak Djokovic d'un Grand Chelem calendaire en finale. Le Russe s'était hissé à la 1re place du classement ATP en février 2022.

Mais les choses se sont gâtées cette année pour Daniil Medvedev, qui n'a gagné qu'un seul match en Grand Chelem (au 1er tour à Melbourne en janvier). Sorti d'entrée à l'US Open, il reculera encore dans la hiérarchie pour figurer au mieux au 16e rang mondial à l'issue de la quinzaine new-yorkaise.