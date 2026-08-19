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«Une énorme erreur»
Nick Kyrgios contrôlé positif à la cocaïne

Le joueur de tennis australien est suspendu après avoir été contrôlé positif à la cocaïne lors du tournoi ATP 250 de Majorque en juin dernier.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Nick Kyrgios est suspendu depuis le 4 août.
Photo: IMAGO/Michael Weber
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AFP Agence France-Presse

La star australienne du tennis Nick Kyrgios a été provisoirement suspendu après un contrôle positif à la cocaïne lors du tournoi ATP 250 de Majorque le 22 juin, a annoncé mercredi l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA).

«Le 17 juillet 2026, un laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage (AMA) a confirmé la présence de benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne», a détaillé l’ITIA qui précise que la suspension est effective depuis le 4 août et que le joueur, finaliste de Wimbledon en 2022, n’a pas fait appel de la décision à ce jour.

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Tempérament volcanique

Le joueur de 31 ans, ancien No 13 mondial au talent indéniable, mais connu pour son tempérament volcanique et ses frasques, a admis dans la foulée «une énorme erreur» dans un message publié sur son compte Instagram. «Je présente mes excuses à mes fans, à ma famille, à mes sponsors et à tous mes proches. Mais surtout, je présente mes excuses aux enfants qui me suivent. Je sais quel exemple cela donne et je suis profondément déçu de moi-même», ajoute l’Australien.

Kyrgios, sans se «chercher d’excuses», évoque les nombreuses blessures qui l’ont «énormément affecté aussi bien physiquement que mentalement» ces dernières années, qui ont vu l’Australien tomber à la 919e place mondiale.

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