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Tombeur de Ben Shelton
De ramasseur de balles à sensation des Swiss Indoors: Mais qui est Jérôme Kym?

La grande surprise des Swiss Indoors, c'est lui: le Suisse Jérôme Kym a éliminé le favori du tournoi Ben Shelton et se retrouve en quarts de finale. Mais qui est cet Argovien de 23 ans, qui fait soudain rêver tout un pays?
Publié: il y a 1 minute
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Jérôme Kym se retrouve en quarts de finale à Bâle.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
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Yara Vettiger

Autrefois, Jérôme Kym était déjà tout près des grandes stars du tennis aux Swiss Indoors. Pas en tant qu’adversaire, mais bien comme ramasseur de balles. Enfant, il a même eu le privilège de donner les balles à Rafael Nadal. Aujourd’hui, c’est lui qui fait peur aux mailleurs joueurs. Le numéro 4 mondial Ben Shelton peut en témoigner depuis jeudi soir.

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Avec son exploit, Jérôme Kym fait soudain rêver tout un tournoi d’un triomphe suisse. Pourtant, il ne sort pas d’une année où tout lui réussit. Maladies, manque de forme, revers sportifs: il n'est pas sorti des qualifications dans les quatre tournois du Grand Chelem.

Mais hors des courts, il a pris un nouveau départ. En juin, il s’est séparé de son entraîneur Markus Hipfl, avec lequel il travaillait depuis des années, à Kitzbühel. «Le feu s’était éteint», explique Jérôme Kym. Il n’avait plus d’énergie pour être constamment loin de chez lui. Alors: retour en Suisse, chez Swiss Tennis, à Bienne. Il y travaille désormais avec Roman Vögeli. Parfois, il faut simplement prendre un nouvel élan.

Belle ascension au classement ATP

Depuis son conte de fées à l’US Open 2025, on sait que Jérôme Kym sait rivaliser avec les plus forts. Qualifié, il s’était hissé jusqu’en huitièmes de finale et avait notamment battu Brandon Nakashima, aujourd’hui membre du Top 20. Le potentiel n’a jamais été le problème chez lui: déjà junior, il était considéré comme un immense talent. Et, à 15 ans, il est devenu le plus jeune joueur suisse sélectionné en Coupe Davis.

Sa victoire contre Ben Shelton est toutefois sans aucun doute la plus grande de sa carrière. Elle lui vaut un bond au classement mondial, de la 222e à la 163e place. S’il franchit encore un tour, il entrera même dans le Top 130 à l'ATP. Mais ceux qui pensent que, pour Jérôme Kym, tout ne tourne qu’autour du tennis se trompent.

Un grand fan de carnaval et du FC Bâle

Il y a en effet aussi les baguettes de tambour, puisque son père Ivan était une figure de la scène suisse. Jérôme a suivi ses traces et est devenu pas moins de quatre fois champion suisse des jeunes tambours. Il était en outre passionné par le carnaval. Celui de Bâle représente, pour lui, les trois plus beaux jours de l’année.

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Et son cœur bat en rouge et bleu. Jérôme Kym est un grand fan du FCB et se sent chez lui dans la Muttenzerkurve. Dimanche dernier seulement, il a renoncé au match au Parc Saint-Jacques, avant de débuter son tournoi à domicile. Il ne voulait tout simplement pas prendre le risque de tomber malade. «Sinon, je serais allé au match», avoue-t-il.

Une précaution qui s’est avérée payante. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Jérôme Kym s’est battu jusqu’à peu avant 1h du matin sur le Center Court et a éliminé Ben Shelton en trois sets (6-3 6-7 7-6). Et qui sait: s’il bat le Tchèque Jiří Lehecka vendredi soir, il serait le premier demi-finaliste suisse à Bâle depuis Roger Federer, en 2019. À l’époque, le Maestro avait remporté le tournoi. Désormais, le garçon qui apportait autrefois les balles à Rafael Nadal n’est plus très loin de son propre grand moment.

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