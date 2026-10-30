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Forte demande de billets
Novak Djokovic remplit les caisses des Swiss Indoors

La présence de Novak Djokovic et les adieux de Stan Wawrinka font le bonheur des Swiss Indoors. Le tournoi bâlois enregistre un afflux de demandes de billets comme il n’en avait plus connu depuis des années.
Publié: il y a 5 minutes
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Novak Djokovic est une bénédiction pour le tournoi bâlois.
Photo: Philipp Kresnik/freshfocus
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Marco Pescio

Cette année, les Swiss Indoors sont portés par la «Djokovic-mania». La participation de dernière minute de la superstar serbe a provoqué cette semaine une énorme agitation. Des fans qui attendent devant la salle, des supporters bruyants et venus en nombre dans l’arène: le champion aux 24 titres du Grand Chelem a reçu un accueil extrêmement chaleureux à Bâle, dans le fief de son grand rival, Roger Federer.

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Son élimination surprise au deuxième tour jeudi soir n'a presque aucune importance. Car l’euphorie autour de Novak Djokovic s’est depuis longtemps répercutée sur la fréquentation. Lorsqu’il est devenu clair en début de semaine qu’il jouerait mercredi, les billets encore disponibles sont partis comme des petits pains. Le contingent quotidien de 8100 billets a été écoulé en un rien de temps. L’effet Djokovic se fait aussi sentir les autres jours. Beaucoup de spectateurs voulaient se garder la possibilité de voir le Serbe en direct, même sans programme des matches déjà établi.

Un résultat record se profile

Le dernier match de Stan Wawrinka a bien sûr lui aussi pesé sur l’affluence. Le «Super Monday», avec la cérémonie en l’honneur du Vaudois et le match de Dominic Stricker, affichait également complet. Et mardi, lorsque Stan Wawrinka a disputé le tout dernier match ATP de sa carrière, il ne restait que 200 billets, selon les informations communiquées à Blick.

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La direction a ensuite annoncé officiellement que le jeudi, ainsi que tout le reste de la semaine, afficheraient complet. Les Swiss Indoors prévoient ainsi une fréquentation totale de 67'600 spectateurs jusqu’à la fin du tournoi, dimanche. Ce résultat est le meilleur depuis des années. Il dépasse même le total de 2022 (67'100), lorsque 8600 fans étaient encore autorisés à entrer chaque jour dans la St. Jakobshalle. Depuis, en raison du durcissement des prescriptions de sécurité incendie, ils sont 500 de moins par jour.

Ni Novak Djokovic ni Stan Wawrinka ne devraient avoir influencé les chiffres des qualifications de samedi et dimanche derniers, qui sont eux aussi excellents. Au total, 8600 passionnés de tennis ont assisté aux deux journées, nettement plus que lors des quatre dernières années. À cela se sont ajoutés 2500 jeunes fans, invités dans le cadre d’une action.

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