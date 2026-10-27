Roger Federer ou Stan Wawrinka? Novak Djokovic a vite fait son choix

Novak Djokovic évoque ses deux grands rivaux suisses, Roger Federer et Stan Wawrinka, avant son retour sur les courts bâlois. Le Serbe s’exprime également sur la situation politique dans son pays.

Marco Pescio

Cela faisait déjà quinze ans que Novak Djokovic (39 ans) n’avait plus foulé les courts de la halle Saint-Jacques de Bâle. Lors de sa troisième participation au tournoi, en 2011, il avait été éliminé en demi-finale. Auparavant, il avait disputé deux finales particulièrement disputées face à Roger Federer, dont celle de 2009, remportée par le Serbe au grand dam du public local. Le Bâlois avait ainsi été privé d’un titre à domicile.

Novak Djokovic avait alors décroché le 15e trophée de sa carrière. Depuis, comme il le résume avec humour, «il s’en est passé, des choses». Le Serbe a depuis enrichi son palmarès de 87 titres supplémentaires, portant son total à 102. Il n’est désormais plus qu’à une longueur du record de Roger Federer. Un symbole fort: c’est précisément à Bâle que l’ancien numéro un mondial pourrait égaler son grand rival.

Mais ce record potentiel est loin d’être le seul sujet abordé lors de la conférence de presse, organisée devant une salle comble au cœur de l’Arena. Peu avant 15h, Novak Djokovic fait son entrée, vêtu d’un survêtement clair et décontracté. À la veille de son premier tour face au Français Ugo Humbert, il évoque notamment son retour en Suisse, sa relation avec Federer et Wawrinka, mais aussi ses priorités familiales et la situation dans son pays natal.

Son retour à Bâle

«Je suis heureux d’être de retour. J’aime beaucoup la Suisse, où j’ai passé de belles années à Genève récemment. Au fil du temps, ce pays est aussi devenu incontournable sur la carte du tennis mondial, grâce à des joueurs comme Roger Federer, Stan Wawrinka ou Martina Hingis. Bâle ne figurait toutefois pas dans mon programme initial. Mais mes plans ont changé après l’annulation du Six Kings Slam à Riyad, et j’ai finalement décidé de venir ici.»

Sa relation avec Roger Federer

«Nous avons toujours entretenu une relation très professionnelle. En dehors du court, en revanche, nous n’avons jamais vraiment noué de liens. Nous avons toujours été des rivaux. Roger a néanmoins toujours eu tout mon respect. Il a énormément apporté à notre sport et ouvert la voie à toute une génération de jeunes joueurs. Je lui en suis très reconnaissant.»

Son admiration pour Stan Wawrinka

«Nous avons livré de magnifiques batailles au fil des années. Le voir évoluer encore à ce niveau est impressionnant. Tout le monde parle de mon âge, mais qu’en est-il de Stan, qui a 41 ans? Ce qu’il a accompli sur le circuit ces quatre ou cinq dernières années est remarquable. Il n’a pas hésité à disputer des tournois Challenger et à se battre pour récupérer des points au classement. Quand on a été triple vainqueur en Grand Chelem, ce n’est pas forcément évident d’accepter de revenir à ce niveau de compétition. Cela témoigne de son humilité et de sa passion pour le tennis. J’ai toujours entretenu une relation formidable avec lui.»

Ses priorités entre tennis et famille

«L’année dernière, ma priorité était avant tout de me sentir bien physiquement. Bien sûr, je continue de me battre pour gagner des tournois, notamment pour décrocher un nouveau titre du Grand Chelem. Mais, à ce stade de ma carrière, trouver un bon équilibre entre le tennis et ma vie de famille est devenu tout aussi important. J’ai une femme et deux enfants. Je ne veux plus manquer autant de moments importants en famille que par le passé, lorsque j’étais encore davantage accaparé par le circuit.»

La situation politique en Serbie

«Je suis très heureux de voir cela. J’ai le plus grand respect pour les étudiants qui se sont engagés dans ce mouvement. Ils ont fait preuve d’une résistance incroyable et méritent toute mon admiration. Nous devons être fiers d’eux et espérer que notre pays connaîtra un avenir florissant.»