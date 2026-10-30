Jérôme Kym (ATP 222) a remporté une victoire sensationnelle jeudi soir à Bâle, en battant Ben Shelton (ATP 4), 6-3 6-7 7-6. L'Argovien se qualifie pour les quarts de finale des Swiss Indoors.

Exploit majuscule de Jérôme Kym face à Ben Shelton à Bâle

Exploit majuscule de Jérôme Kym face à Ben Shelton à Bâle

ATS Agence télégraphique suisse

Jérôme Kym (ATP 222) a signé un superbe exploit au 2e tour des Swiss Indoors. L'Argovien a battu le no 4 mondial Ben Shelton 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (7/1) tard jeudi soir à Bâle pour se hisser en quarts de finale, où il affrontera le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 21) vendredi vers 20h.

Le plus bel exploit de sa carrière

Seul Suisse qualifié pour le 2e tour de l'ATP 500 rhénan, Jérôme Kym a fait honneur à l'invitation que les organisateurs lui ont délivrée. Le géant (1m98) de Rheinfelden est tout simplement le joueur le moins bien classé à battre un membre du top 10 cette saison, selon les statistiques fournies par l'ATP.

Ben Shelton n'affiche certes pas la forme qui lui avait permis de se hisser en finale de l'US Open début septembre. N'empêche que le gaucher américain avait démontré au 1er tour face à Aleksandar Kovacevic (victoire 6-7 7-6 7-6, avec 44 aces à son actif) qu'il n'était pas venu faire de la figuration à Bâle.

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Le natif d'Atlanta n'a pas trouvé la solution jeudi, même s'il s'est montré plus solide dans le jeu décisif du deuxième set. S'il a pu obtenir le droit de disputer un deuxième tie-break, c'est uniquement parce que le bras de son adversaire s'est tendu au moment de porter l'estocade dans la troisième manche.

Paralysé par l'enjeu, Jérôme Kym a ainsi perdu quatre jeux d'affilée après avoir mené 5-2 service à suivre au troisième set. Mais l'Argovien s'est ressaisi au meilleur moment, réussissant un jeu blanc pour égaliser à 6-6 avant de survoler les débats au tie-break pour signer après 2h20 de jeu le plus bel exploit de sa carrière.

Pour «venger» Wawrinka

Jérôme Kym, qui est assuré de gagner une soixantaine de places dans la hiérarchie, disputera son deuxième quart de finale sur le circuit principal après Gstaad en 2025. S'il évolue dans le même registre que jeudi, il aura sa chance face à Jiri Lehecka, l'homme qui a mis fin à la carrière de Stan Wawrinka mardi soir.