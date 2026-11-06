Jannik Sinner a annoncé vendredi que Magnus Norman deviendra son nouvel entraîneur dès décembre. Le Suédois, ancien entraîneur de Stan Wawrinka, succède à Darren Cahill.

ATS Agence télégraphique suisse

Après la retraite de Stan Wawrinka, Magnus Norman va entraîner Jannik Sinner. L'Italien aux cinq titres du Grand Chelem a annoncé la nouvelle vendredi dans un communiqué.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Magnus Norman va remplacer l'Australien Darren Cahill, qui a accompagné depuis juin 2022 l'ascension de l'Italien jusqu'à la place de No 1 mondial. Une place que Sinner a abandonnée récemment en raison de son inactivité due à une blessure au genou droit.

L'hommage de Jannik Sinner à Darren Cahill

«Darren a joué un rôle extrêmement important dans mon parcours, a relevé Sinner. Nous avons réalisé ce dont je rêvais depuis mon enfance. Remporter cinq titres du Grand Chelem et atteindre ensemble la première place mondiale sont des succès que je chérirai toujours, mais ce qui compte tout autant, c'est la relation que nous avons construite au fil du temps. Il m'a aidé à m'épanouir tant sur le plan sportif que personnel, et ses conseils m'accompagneront tout au long de ma carrière. Et même si notre collaboration touche à sa fin, notre amitié perdurera.»

Magnus Norman, ancien No 2 mondial, a longtemps collaboré avec Stan Wawrinka, qui vient juste de prendre sa retraite. Le Vaudois a connu ses plus grands succès en compagnie du Suédois de 50 ans. Ce dernier s'occupera de Jannik Sinner à partir de début décembre.