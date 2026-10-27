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Magnus Norman avec l'Italien?
Jannik Sinner devrait s'offrir les services du coach de Stan Wawrinka

Jannik Sinner aura apparemment bientôt un nouvel entraîneur. Coach de Stan Wawrinka, Magnus Norman devrait remplacer Darren Cahill en fin de saison.
Publié: il y a 1 minute
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Magnus Norman devrait être le nouvel entraîneur de Jannick Sinner dès décembre.
Photo: Sven Thomann
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Fabienne Kleinhenz

Le monde du tennis a les yeux rivés vers Bâle. Le triple vainqueur en Grand Chelem Stan Wawrinka dispute le dernier tournoi de sa carrière. Lundi déjà, le Vaudois de 41 ans a été honoré sous les yeux de sa famille et de sa fille, avec des vidéos, des ovations de plusieurs minutes et un tonnerre d'applaudissements. Mardi soir, il débutera (et terminera peut-être) son tournoi face à Jiri Lehecka.

Alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour Stan Wawrinka – son programme pour l'année prochaine: «ski, fondue, raclette et vin» –, une nouvelle époque commencera également pour son entraîneur Magnus Norman. Et probablement avec nul autre que l'actuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

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Comme le rapporte le «Times», l'Italien voudrait intégrer le Suédois à son équipe dès décembre. Le joueur de 25 ans cherche depuis quelque temps déjà un remplaçant pour son coach actuel Darren Cahill, qui se retire de l'encadrement à la fin de l'année. Dans le cadre de cette recherche, des rumeurs avaient déjà circulé selon lesquelles Sinner serait en discussion avec l'ancien coach de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero.

Mais Magnus Norman est désormais tout en haut de la liste et devrait apparemment rejoindre l'équipe de Jannik Sinner dès décembre. Depuis que Wawrinka a annoncé que cette saison serait sa dernière sur le circuit, le technicien aurait été courtisé par plusieurs joueurs.

Une histoire à succès

Magnus Norman et Stan Wawrinka sont liés par une longue et fructueuse collaboration. Le Vaudois a engagé son entraîneur, ancien numéro deux mondial, en 2013. Ce partenariat lui a permis de passer au niveau supérieur: il a brisé la domination du «Big Three» et remporté trois titres du Grand Chelem en trois ans – contre Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie 2014, contre Novak Djokovic à Roland-Garros 2015 et à l'US Open 2016.

Magnus Norman fera ses débuts dans l'équipe de Jannik Sinner dès décembre, pour autant que la collaboration soit officialisée. L'Italien a certes dû mettre un terme prématuré à sa saison en raison de problèmes persistants au genou – ce qui lui fera perdre la tête du classement mondial au profit d'Alexander Zverev avant la fin de l'année. Mais le Transalpin reviendra plus tôt que prévu: le 27 décembre, il entend jouer la «Six Kings Exhibition» en Arabie saoudite. Après avoir d'abord renoncé à participer à cet événement reporté en raison du conflit avec les Houthis, les organisateurs ont confirmé lundi sa présence.

Dans le camp de Jannik Sinner, l'entraîneur de Stan Wawrinka travaillerait avec Simone Vagnozzi, qui partageait la responsabilité de l'entraînement jusqu'à présent.

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