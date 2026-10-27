Des adieux pleins d'émotions pour Stan Wawrinka à Bâle

Du popcorn, des œuvres d'art et un «Je t'aime». Les Swiss Indoors ont offert à Stan Wawrinka un hommage émouvant, sous les yeux de sa famille.

Marco Pescio

Stan Wawrinka se réjouissait des «grandes émotions» de Bâle. Le Vaudois les vit pleinement à l'occasion du début de son dernier tournoi ATP en carrière. Lorsqu'il entre dans la Halle Saint-Jacques, un jour avant son potentiel dernier match contre Jiri Lehecka, «Stan the Man» est submergé par une première vague d'émotion. Des standing ovations qui durent plusieurs minutes. Des applaudissements assourdissants. Et dans les tribunes, sa fille Alexia, son ex-femme Ilham Vuilloud ainsi que ses parents Isabelle et Wolfram, tous venus assister à cette grande soirée.

Une autre icône du tennis, Martina Hingis, la légende du ski de fond Dario Cologna et le champion d'Europe du 110 mètres haies Jason Joseph assistent également à la cérémonie dans les tribunes. Tous ont les yeux rivés sur l'écran pendant que le présentateur Sven Epiney fait revivre au Vaudois les grands chapitres de son parcours. Équipé de popcorn, le grand fan de cinéma et propriétaire d'une société de production voit défiler à l'écran les scènes les plus importantes de sa brillante carrière. Du sacre olympique en double aux côtés de Roger Federer aux trois titres du Grand Chelem, en passant par le triomphe en Coupe Davis. Roger Brennwald, patron du tournoi, l'avait auparavant présenté comme le «Sylvester Stallone du tennis».

La remarque de John McEnroe

Les messages élogieux ont afflué lors de la cérémonie – notamment de Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic et d'autres grands noms du tennis, qui le félicitent pour sa «magnifique carrière» en vidéo. John McEnroe émet toutefois aussi une légère critique à l'égard de son short culte, mais inhabituel, porté lors de sa victoire à Roland-Garros en 2015, le qualifiant de «l'une des pires tenues de tous les temps».

Roger Brennwald remet à Stan Wawrinka, rayonnant mais aussi ému, une balle dorée en guise de trophée. Un artiste de splash art lui offre une immense peinture réalisée en direct, à propos de laquelle le Vaudois demande aussitôt: «Avez-vous un camion pour moi?» Et le musicien Bastian Baker lui rend hommage en chanson.

Stan Wawrinka plaisante: au cours de sa tournée d'adieux, il a remporté davantage de trophées à la suite de défaites qu'auparavant durant toute sa carrière. Puis l'émotion devient une nouvelle fois très forte lorsque la famille entre en scène. Sa maman Isabelle déclare dans un message vidéo: «Je suis surtout fière de l'homme que tu es devenu. Je t'aime.» Stan Wawrinka l'affirme: «Que ma famille et ma fille puissent être ici est le plus beau cadeau pour moi.»

Novak Djokovic finalement absent

Le Vaudois est honoré pour l'ensemble de son œuvre dans le lieu considéré comme le jardin de Roger Federer. Cet homme dans l'ombre duquel il a vécu pendant des décennies. De nombreux fans auraient souhaité que le Bâlois puisse lui aussi recevoir de véritables adieux dans la halle où il a soulevé dix fois le trophée. Mais il est rapidement apparu que les relations entre «RF» et le tournoi s'étaient refroidies en raison de différends antérieurs.

Roger Federer a donc, sans grande surprise, été absent de l'hommage lundi soir. Tout comme Djokovic, qui avait certes essayé d'obtenir une place dans l'arène, mais n'a finalement pas pu venir. Federer aura toutefois encore l'occasion de faire ses adieux à son grand ami. Le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem participera à l'événement d'adieux organisé par Stan Wawrinka lui-même à Genève le 19 décembre, tout comme Andy Murray et Gaël Monfils.

À Bâle, la soirée s'achève par un tour d'honneur, la chanson «Time to Say Goodbye» et une annonce pleine d'humour de Stan Wawrinka sur son programme de l'année prochaine: «Pour moi, ce sera ski, fondue, raclette et vin.»