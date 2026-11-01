Blick vous emmène dans les coulisses des Swiss Indoors de Bâle. Une véritable fourmilière où tout est fait pour que les joueurs soient concentrés sur leur sport. C'est parti pour la visite!

En visite dans les coulisses des Swiss Indoors de Bâle

En visite dans les coulisses des Swiss Indoors de Bâle

Marco Pescio

Même sans compter les quelque 8000 spectateurs qui se pressent chaque jour dans les couloirs et les tribunes de la halle Saint-Jacques, l’arène des Swiss Indoors de Bâle serait actuellement comme une fourmilière. Quelque 600 collaborateurs orientent les spectateurs vers leurs places, poussent des chariots de restauration, tiennent des stands, veillent à la propreté et à la sécurité ou accompagnent les invités VIP. La liste des métiers du plus grand événement sportif annuel de Suisse est interminable.

Quelque 70 personnes ont pour mission de rendre la vie des stars du tennis aussi simple que possible. Elles travaillent en coulisses, là où personne n’est admis, parfois même pas l’entourage des joueurs. L’accès au «Players Lounge» a été restreint ces dernières années. Chaque athlète ne peut plus emmener que deux accompagnateurs. Les autres doivent rester dehors, afin de préserver le calme dans les travées.

La cuisine s'adapte à Novak Djokovic

Les joueurs disposent d’un restaurant où le même nombre de personnes peut manger gratuitement et où tous de souhaits des stars sont pris en compte: «Ce n’est définitivement plus comme avant, quand on se contentait de servir un unique menu. Aujourd’hui, le joueur peut choisir», explique Patrick Ammann, directeur général du tournoi. Lorsqu’il est devenu clair que la superstar Novak Djokovic viendrait à Bâle, cela a également eu une grande influence sur les préparatifs de l’équipe de cuisine. Le Serbe mange sans gluten et souffre de certaines intolérances, raison pour laquelle l’offre a dû être adaptée une spécialement pour lui.

La «Competition Zone» est une petite oasis de tranquilité. Ici, les stars peuvent demander des billets au «Players Desk», se servir en chocolats ou élaborer des projets pour leur temps libre. Madlaina Barth, la cheffe du bureau du tournoi, avait autrefois offert un jeu de «Uno» à Andy Murray, qui en raffolait pendant son séjour à la halle Saint-Jacques. Réservations de restaurants, billets pour le FC Bâle ou places de concert: toutes ces demandes arrivent sur son bureau. Elle avait même organisé un jour pour Andre Agassi une visite privée de l’exposition «Fascination Corps humains».

La zone réservée des Swiss Indoors abrite également un autre buffet de snacks, une salle de repos avec bain glacé et manchons de récupération, des espaces de physiothérapie et, bien sûr, une zone d’échauffement sous la forme d’une petite salle de fitness.

Pour se rendre à la halle, aux possibilités d’entraînement à Allschwil ou au logement, les joueurs ont à leur disposition le service de navettes du tournoi. Les chauffeurs ont eux aussi des histoires amusantes à raconter. L’ex-femme de la légende allemande du tennis Michael Stich, par exemple, avait un jour demandé à un chauffeur d’aller lui acheter de la nourriture pour chiens.

Les suites réservées aux deux superstars

Les joueurs qui disputent le tournoi de Bâle, où le vainqueur empoche un chèque d’environ 446'000 francs, logent à l’hôtel Mövenpick, près de la gare de Bâle. Cela convient très bien à certaines stars fatiguées par les voyages en avion, explique le directeur général Patrick Ammann.

Dans cette élégante tour du centre-ville, deux des suites supérieures sont attribuées cette année aux deux plus grandes stars: à Stan Wawrinka, qui a pris sa retraite mardi soir, et bien sûr au recordman des titres du Grand Chelem, Novak Djokovic. Tout le reste du tableau, ainsi que les équipes respectives, loge en dessous. Les Swiss Indoors paient à chaque professionnel au moins six nuits dans cet établissement quatre étoiles.

Autrefois, les principales vedettes logeaient encore au Grand Hôtel Les Trois Rois, au bord du Rhin. Boris Becker avait instauré cette pratique, et Roger Federer, dix fois vainqueur du tournoi, y séjournait à l’époque. Les autres résidaient alors au Swissôtel Le Plaza, qui a fait faillite par la suite. Rafael Nadal, en revanche, ne voulait pas être logé à l’extérieur et s’est battu pour emménager dans le même établissement que ses concurrents. Il a donc lui aussi séjourné au Plaza.

Un flot de colis pour l’hôtel

L’ouverture de l’hôtel Mövenpick en 2021 a donc été une aubaine pour les Swiss Indoors: il est suffisamment grand et offre le confort nécessaire. «Lors des journées les plus chargées du tournoi, entre 150 et 170 chambres sur notre contingent total de 260 sont attribuées aux Swiss Indoors», explique Lilia Haag, responsable des réservations de l’hôtel, lequel s’efforce lui aussi de répondre pleinement aux besoins des joueurs.

Les plans nutritionnels sont également coordonnés ici avec le restaurant. En outre, l’hôtel enregistre avant le tournoi «une multitude de colis qui arrivent», ce qui est courant dans le monde du tennis, car de nombreux équipementiers et sponsors envoient du matériel, des tenues, des raquettes ou des compléments alimentaires dans les logements des joueurs sur le circuit, partout dans le monde.

Taylor Fritz, actuellement numéro 13 au classement ATP, déclare à Blick: «Je suis très content de l’offre à Bâle.» Deux choses lui tiennent particulièrement à cœur, révèle-t-il avec un sourire: «De la bonne nourriture pendant le tournoi... et une connexion Internet vraiment rapide pour jouer.»