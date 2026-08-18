Les soeurs Williams, légendes du tennis, ont joué leur premier double depuis 2022 lundi à Cincinnati. A 46 et 44 ans, elles ont offert un suspense mémorable malgré leur défaite face à Stearns et Kostyuk.

Les soeurs Williams à nouveau réunies en double

Les soeurs Williams à nouveau réunies en double

ATS Agence télégraphique suisse

La dernière fois qu'on les avait vues côte à côte sur un terrain, c'était il y a quatre ans. Les soeurs Venus et Serena Williams, légendes du tennis, ont disputé lundi leur premier double dames depuis 2022, au Masters 1000 de Cincinnati. Pour l'occasion, le stade était comble. Les spectateurs ont accueilli comme il se doit celles qui ont glané 14 titres du Grand Chelem ensemble et trois fois l'or olympique, entre standing ovation à l'américaine et applaudissements nourris.

Les soeurs Williams, quarantenaires toutes deux (l'aînée, Venus, a 46 ans et Serena 44 ans) affrontaient dans la nuit moite du Midwest américain (25°C, 87% d'humidité) deux joueuses de 20 ans leurs cadettes, l'Américaine Peyton Stearns et l'Ukrainienne Marta Kostyuk (24 ans toutes les deux).

Malgré leur défaite sur le fil (6-2 1-6 10-8), elles ont honoré leur invitation et même fait monter le suspense en fin de match, réduisant leur retard en revenant de 2-8 à 8-9 dans le «super tie break», le jeu décisif qui départage les deux paires après un set partout.

«Quelle expérience!»

La main de l'Ukrainienne Kostyuk tremblait un peu face à l'enjeu: «J'ai fait deux doubles fautes d'affilée», rigole-t-elle après le match. «J'étais en mode 'wahou!', quelle expérience d'être sur le court devant elles. J'ai grandi en les regardant jouer!», lance la no 11 mondiale. «Par moments, on entendait plus rien tellement le public faisait du bruit!» Sa partenaire Stearns renchérit, chambreuse: «Peut-être qu'au prochain tour le public fera un peu plus de bruit pour nous!»

Les soeurs Williams devaient disputer le double dames à Wimbledon, au début de l'été, mais ont dû déclarer forfait à cause d'une blessure au genou droit de Serena, qui compte 23 titres de Grand Chelem en simple lors de son immense carrière. Leur dernier match ensemble remontait à l'US Open 2022, lorsqu'elles ont perdu face aux Tchèques Lucie Hradecka et Linda Noskova.