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«C’est simplement un problème de santé»
Novak Djokovic vomit sur le court et inquiète ses fans à Cincinnati

Novak Djokovic a vécu une entrée en lice cauchemardesque à Cincinnati. Malade et victime de la chaleur, le Serbe a vomi sur le court avant de s’incliner et de tenir des propos inquiétants.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
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La légende du tennis Novak Djokovic s'incline lors de son premier match au Masters de Cincinnati.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Davide Malinconico

Novak Djokovic (n°5 ATP) en a vraiment ras-le-bol – au sens propre du terme! Lors du tournoi ATP 1000 de Cincinnati, le Serbe a perdu son premier match face à l’Argentin Thiago Agustin Tirante (25 ans, n°50 ATP) et a même dû vomir sur le court.

Depuis Wimbledon, où il avait été éliminé en demi-finales par le futur vainqueur Jannik Sinner (n°1 ATP), Novak Djokovic n’avait plus disputé le moindre tournoi. Le Masters de Cincinnati devait lui servir de préparation à l’US Open. Mais son passage dans l’Ohio aura finalement été de courte durée.

L’icône du tennis a été éliminée dès son entrée en lice. Après avoir remporté le premier set sans trembler, Novak Djokovic s’est incliné face à l’Argentin 6-2, 4-6, 4-6. Une défaite qui lui fait perdre un précieux temps de jeu avant le prochain tournoi du Grand Chelem, à New York.

«Problèmes de santé»

Mais ce n’est pas tout. Lors de cette élimination au premier tour, Novak Djokovic a été confronté à des problèmes physiques, aggravés par des températures élevées et une forte humidité. A tel point qu’il a dû vomir sur le court pendant un temps mort médical au deuxième set. «C’est tout simplement un problème de santé. Ça me cause des soucis depuis plusieurs années déjà, surtout en cas de forte humidité et de chaleur», a expliqué Novak Djokovic, visiblement éprouvé après son élimination.

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Interrogé sur son avenir, le vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem a tenu des propos qui ont fait l’effet d’un coup de poignard pour de nombreux fans de tennis: «J’espère vraiment revenir ici un jour. Mais malheureusement, cela semble peu probable.» 

Une phrase qui laisse planer le doute sur la suite de sa carrière. Dernier représentant encore en activité du mythique «Big Three», Novak Djokovic semble se rapprocher doucement mais sûrement de la fin de son immense parcours.

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