DE
FR

Les Suissesses à la peine
Vikorija Golubic sortie au 2e tour à Cincinnati

Viktorija Golubic (WTA 52) a été éliminée au 2e tour du WTA 1000 de Cincinnati dimanche. Après 3h14 de combat face à Janice Tjen (WTA 37), la Zurichoise a manqué deux balles de match décisives.
Publié: il y a 57 minutes
Viktorija Golubic peut avoir des regrets (archives)
Photo: IMAGO/Eyepix Group
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 52) n'a pas connu plus de succès que Belinda Bencic et Simona Waltert dans le WTA 1000 de Cincinnati. La Zurichoise s'est inclinée elle aussi au 2e tour, après avoir pourtant bénéficié de deux balles de match.

Facile vainqueure (6-2 6-2) de la 63e mondiale Alycia Parks au 1er tour dans l'Ohio, Viktorija Golubic s'est inclinée 7-6 (10/8) 5-7 7-5 après 3h14' de jeu devant l'Indonésienne Janice Tjen (WTA 37) dimanche. Elle a manqué deux balles de match à 5-4 dans la manche décisive, sur le service adverse.

Scénario improbable

Cette rencontre a épousé un scénario hautement improbable. Viktorija Golubic était en effet au bord du précipice dans le deuxième set, où elle s'est retrouvée menée 5-1. Elle a ensuite remporté six jeux d'affilée, effaçant au passage cinq balles de match à la relance (une à 5-2, quatre à 5-4).

A lire sur le tennis
Après Roger Federer, On peut-il s’offrir Kylian Mbappé?
Les rumeurs vont bon train
Après Roger Federer, On peut-il s’offrir Kylian Mbappé?
Blessée à la hanche, Belinda Bencic déclare forfait à Toronto
Sera-t-elle à l'US Open?
Blessée à la hanche, Belinda Bencic déclare forfait à Toronto

La vice-championne olympique 2021 de double - avec Belinda Bencic - est également revenue de loin dans la manche décisive, où elle a a gagné trois jeux consécutifs pour faire passer le score de 2-4 à 5-4. Mais elle n'est pas parvenue à porter l'estocade, et s'est effondrée pour perdre 10 des 11 derniers points de cette partie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus