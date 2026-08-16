Viktorija Golubic (WTA 52) a été éliminée au 2e tour du WTA 1000 de Cincinnati dimanche. Après 3h14 de combat face à Janice Tjen (WTA 37), la Zurichoise a manqué deux balles de match décisives.

Les Suissesses à la peine

ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 52) n'a pas connu plus de succès que Belinda Bencic et Simona Waltert dans le WTA 1000 de Cincinnati. La Zurichoise s'est inclinée elle aussi au 2e tour, après avoir pourtant bénéficié de deux balles de match.

Facile vainqueure (6-2 6-2) de la 63e mondiale Alycia Parks au 1er tour dans l'Ohio, Viktorija Golubic s'est inclinée 7-6 (10/8) 5-7 7-5 après 3h14' de jeu devant l'Indonésienne Janice Tjen (WTA 37) dimanche. Elle a manqué deux balles de match à 5-4 dans la manche décisive, sur le service adverse.

Scénario improbable

Cette rencontre a épousé un scénario hautement improbable. Viktorija Golubic était en effet au bord du précipice dans le deuxième set, où elle s'est retrouvée menée 5-1. Elle a ensuite remporté six jeux d'affilée, effaçant au passage cinq balles de match à la relance (une à 5-2, quatre à 5-4).

La vice-championne olympique 2021 de double - avec Belinda Bencic - est également revenue de loin dans la manche décisive, où elle a a gagné trois jeux consécutifs pour faire passer le score de 2-4 à 5-4. Mais elle n'est pas parvenue à porter l'estocade, et s'est effondrée pour perdre 10 des 11 derniers points de cette partie.