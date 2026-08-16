Après Roger Federer, On peut-il s’offrir Kylian Mbappé?

Robin Wegmüller

Une petite bombe se prépare dans le monde des équipementiers. Kylian Mbappé (27 ans) et Nike seraient sur le point de mettre fin à leur collaboration longue de 19 années. C’est ce qu’affirme le journaliste français et spécialiste de la Ligue 1 Thibaud Vézirian sur la plateforme X. Mbappé évolue avec des chaussures Nike depuis l’âge de huit ans. Son contrat aurait pris fin à la fin du mois de juillet et la star française ne souhaiterait pas le prolonger. Auparavant, les médias sportifs français «L’Équipe» et «RMC Sport» avaient déjà évoqué cette séparation.

Mais la véritable surprise pourrait encore être à venir. Selon Vézirian, les géants de l’équipement sportif comme Adidas, Puma ou Under Armour ne seraient pas en course pour obtenir la signature du Français. Un accord avec une marque «inattendue» dans le monde du football serait au contraire sur le point d’être conclu. «Tout va très vite», affirme le journaliste. «C’est un grand changement. Une star va être embarquée dans le projet afin de réussir une entrée triomphale dans le monde du football avec des chaussures haut de gamme.»

Un modèle à la Federer

Il ne s’agirait d’ailleurs pas d’un simple contrat de sponsoring. Kylian Mbappé viserait un accord lui permettant également de s’impliquer dans l’entreprise en prenant une participation à son capital. L’identité de la marque concernée reste pour l’instant inconnue. La séparation avec Nike n’a pas non plus encore été officiellement confirmée. Les spéculations vont néanmoins bon train: les noms de Decathlon et de fabricants chinois d’articles de sport comme Anta et Li Ning circulent. Mais celui de l’entreprise suisse On est également évoqué.

Pour cette dernière, un accord comprenant une prise de participation ne serait pas une nouveauté. Les parallèles sont d’ailleurs nombreux avec le modèle adopté avec Roger Federer, qui investit dans le fabricant suisse de chaussures de sport depuis 2019. À l’époque, On s’était lancé dans le monde du tennis en faisant de Federer sa figure de proue. Désormais, l’entreprise suisse s’intéresse de très près au football. À la fin de l’année 2025, la société basée à Zurich a offert un contrat de plusieurs millions à la pépite de l’équipe de Suisse Sydney Schertenleib (19 ans). La joueuse du FC Barcelone restera ambassadrice de la marque pendant plusieurs années.

Que dit On?

En juin, le cofondateur d’On Olivier Bernhard déclarait: «Nous avons déjà montré au monde que nous nous intéressions au sport. L’identité de la prochaine personne qui nous rejoindra reste encore secrète». Aujourd’hui encore, la marque suisse reste discrète face aux spéculations. «Par principe, nous ne commentons pas les rumeurs concernant d’éventuels nouveaux partenariats», explique Karin Montani, porte-parole de l'entreprise. «En tant que marque, nous étudions continuellement de nouvelles possibilités, mais nous n’avons aucune annonce à faire pour le moment.»

Si l’accord avec Mbappé venait réellement à se concrétiser, il s’agirait d’un coup retentissant pour On. Reste évidemment à savoir si l’entreprise suisse souhaite consentir l’investissement nécessaire pour attirer une star d’une telle envergure. Selon plusieurs médias, l’attaquant percevait 14 millions d’euros par an de Nike. Même dans le cadre d’un accord comprenant une participation au capital, Mbappé ne devrait donc pas être une recrue bon marché pour l’entreprise suisse.

Sur le plan sportif, la star française a retrouvé l’entraînement avec le Real Madrid après ses vacances. Il faudra patienter encore un peu plus d’une semaine pour découvrir quelles chaussures il portera lors du début de saison face à l’Espanyol, le 22 août.