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Une défaite à Rome!
La no 1 mondiale Aryna Sabalenka prend la porte

Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale, est battue à Rome! La Biélorusse de 28 ans s'est inclinée face à la Roumaine Sorana Cirstea 2-6, 6-3, 7-5 samedi lors du tournoi WTA 1000 et souffre de problèmes à la hanche.
Publié: il y a 9 minutes
La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a été stoppée samedi dès le 3e tour du tournoi WTA 1000 de Rome.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a été stoppée samedi dès le 3e tour du tournoi WTA 1000 de Rome, ultime rendez-vous d'importance avant Roland-Garros (24 mai-7 juin). Elle s'est inclinée face à la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 27) 2-6 6-3 7-5.

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Finaliste sur la terre battue romaine en 2024, la Bélarusse de 28 ans a semblé gênée par une douleur à une hanche qui l'a obligée à faire appel à l'encadrement médical du tournoi durant la troisième manche.

Aryna Sabalenka avait réussi jusqu'au début de la saison sur terre battue une année 2026 quasi parfaite avec une finale à l'Open d'Australie et des titres à Brisbane, Indian Wells et Miami.

Inclinée l'an dernier en finale

Mais sur terre, elle marque le pas avec une élimination en quarts de finale à Madrid face à l'Américaine Hailey Baptiste 2-6 6-2 7-6 (8/6), et maintenant une nouvelle désillusion à Rome, l'un des rares tournoi WTA 1000 qui se refuse encore à elle. L'an dernier, elle s'était inclinée en finale de Roland-Garros face à l'Américaine Coco Gauff 6-7 (5/7) 6-2 6-4.

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