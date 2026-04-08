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En 49 minutes de jeu
Daniil Medvedev se prend la plus grosse raclée de sa carrière

Le Russe a été humilié par Matteo Berrettini au 2e tour du tournoi de Monte-Carlo. Pour la première fois de sa carrière, il s'est incliné 6-0 6-0 en moins de 50 minutes de jeu.
Publié: il y a 47 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Daniil Medvedev n'avait encore jamais été dépassé à ce point.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le Russe Daniil Medvedev a été éjecté dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, dominé mercredi 6-0 6-0 en à peine 49 minutes par l'Italien Matteo Berrettini (90e).

Après un premier jeu accroché, le No 10 mondial, 30 ans, a tout raté sur le court Rainier-III, avec plus de 30 fautes directes et cinq doubles-fautes. La première manche a été expédiée en 25 minutes par une bulle.

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Raquette fracassée

Frustré après un nouveau break dans le deuxième set, le Russe a fracassé sa raquette à quatre reprises sur le central. Il a quitté le court sans marquer le moindre jeu, ce qui ne lui encore était jamais arrivé sur le circuit.

Invité par les organisateurs, Berrettini avait réussi l'exploit l'année dernière à Monte-Carlo de sortir d'entrée l'Allemand Alexander Zverev, N.2 mondial à l'époque. L'Italien de 29 ans affrontera en huitièmes de finale Arthur Rindernkench (27e) ou le Brésilien Joao Fonseca (40e).

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