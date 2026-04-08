Le Russe a été humilié par Matteo Berrettini au 2e tour du tournoi de Monte-Carlo. Pour la première fois de sa carrière, il s'est incliné 6-0 6-0 en moins de 50 minutes de jeu.

Daniil Medvedev se prend la plus grosse raclée de sa carrière

Daniil Medvedev se prend la plus grosse raclée de sa carrière

AFP Agence France-Presse

Le Russe Daniil Medvedev a été éjecté dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, dominé mercredi 6-0 6-0 en à peine 49 minutes par l'Italien Matteo Berrettini (90e).

Après un premier jeu accroché, le No 10 mondial, 30 ans, a tout raté sur le court Rainier-III, avec plus de 30 fautes directes et cinq doubles-fautes. La première manche a été expédiée en 25 minutes par une bulle.

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Raquette fracassée

Frustré après un nouveau break dans le deuxième set, le Russe a fracassé sa raquette à quatre reprises sur le central. Il a quitté le court sans marquer le moindre jeu, ce qui ne lui encore était jamais arrivé sur le circuit.

Invité par les organisateurs, Berrettini avait réussi l'exploit l'année dernière à Monte-Carlo de sortir d'entrée l'Allemand Alexander Zverev, N.2 mondial à l'époque. L'Italien de 29 ans affrontera en huitièmes de finale Arthur Rindernkench (27e) ou le Brésilien Joao Fonseca (40e).