Après le forfait de Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka aborde les WTA Finals en tant que tête de série numéro 1. Mais sa victoire inaugurale contre Karolina Muchova a été difficile à obtenir.

Aryna Sabalenka tremble mais démarre les WTA Finals par une victoire

Aryna Sabalenka tremble mais démarre les WTA Finals par une victoire

La no 2 mondiale Aryna Sabalenka a réussi son entrée en lice aux WTA Finals. Elle a dominé la Tchèque Karolina Muchova 7-6 (7/2) 7-5 lundi à Indian Wells. Aryna Sabalenka, qui avait jusque-là perdu trois des cinq confrontations entre les deux joueuses, s'est montrée légèrement meilleure dans les moments décisifs. Même si elle a réussi à prendre plusieurs fois le service de son adversaire, Karolina Muchova n'a pas réussi à confirmer ses moments forts.

Après quatre breaks au total dans la première manche, cette dernière s'est jouée au tie-break. La no 7 mondiale, qui avait servi pour le set à 5-4, a ensuite dû s'avouer vaincue dans un jeu décisif pour la première fois cette saison. Aryna Sabalenka, tête de série numéro 1 après le forfait de Jelena Rybakina, s'est fait peur dans la deuxième manche, lorsqu'elle a vu Karolina Muchova revenir à 5-5 après avoir servi pour le match. Mais elle a directement repris le service de la Tchèque, avant de conclure.

Mirra Andreïeva impériale

Mirra Andreïeva (WTA 3) a connu moins de difficultés pour son entrée en lice. La Russe de seulement 19 ans ne cède que quatre jeux à l’Ukrainienne Elina Svitolina, sur le score de 6-4, 6-0, et devient ainsi la première leader du groupe 2.