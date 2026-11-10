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Un match très tendu
Aryna Sabalenka tremble mais démarre les WTA Finals par une victoire

Après le forfait de Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka aborde les WTA Finals en tant que tête de série numéro 1. Mais sa victoire inaugurale contre Karolina Muchova a été difficile à obtenir.
Publié: il y a 3 minutes
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Aryna Sabalenka a réussi son entrée en lice aux WTA Finals, non sans quelques difficultés.
Photo: IMAGO/Newscom World
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Gian-Andri Baumgartner et ATS Agence télégraphique suisse

La no 2 mondiale Aryna Sabalenka a réussi son entrée en lice aux WTA Finals. Elle a dominé la Tchèque Karolina Muchova 7-6 (7/2) 7-5 lundi à Indian Wells. Aryna Sabalenka, qui avait jusque-là perdu trois des cinq confrontations entre les deux joueuses, s'est montrée légèrement meilleure dans les moments décisifs. Même si elle a réussi à prendre plusieurs fois le service de son adversaire, Karolina Muchova n'a pas réussi à confirmer ses moments forts.

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Après quatre breaks au total dans la première manche, cette dernière s'est jouée au tie-break. La no 7 mondiale, qui avait servi pour le set à 5-4, a ensuite dû s'avouer vaincue dans un jeu décisif pour la première fois cette saison. Aryna Sabalenka, tête de série numéro 1 après le forfait de Jelena Rybakina, s'est fait peur dans la deuxième manche, lorsqu'elle a vu Karolina Muchova revenir à 5-5 après avoir servi pour le match. Mais elle a directement repris le service de la Tchèque, avant de conclure.

Mirra Andreïeva impériale

Mirra Andreïeva (WTA 3) a connu moins de difficultés pour son entrée en lice. La Russe de seulement 19 ans ne cède que quatre jeux à l’Ukrainienne Elina Svitolina, sur le score de 6-4, 6-0, et devient ainsi la première leader du groupe 2.

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