Le Monégasque a remporté les Swiss Indoors en battant Jiri Lehecka en trois sets, signant ainsi le deuxième titre de sa carrière. Le duo suisse Henry Bernet/Dominic Stricker s’est incliné en finale du double.

ATS Agence télégraphique suisse

Valentin Vacherot (ATP 31) est devenu le premier Monégasque à remporter les Swiss Indoors de Bâle. Il s'est imposé en finale face à Jiri Lehecka 2-6 6-3 6-3. Alors que le Tchèque (tête de série No 8, ATP 21) dominait clairement les débats, le vent a tourné au quatrième jeu du deuxième set avec le premier break de Vacherot.

Pour le Monégasque de 27 ans, il s’agit de son deuxième titre en deux finales sur le circuit ATP, après sa victoire au Masters 1000 de Shanghai il y a un an. Lehecka a, quant à lui, perdu sa troisième finale cette année, après Miami (contre Jannik Sinner) et Tokyo (contre Carlos Alcaraz).

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A Bâle, le Tchèque s'est essoufflé après un premier set en fanfare. A 1-1 dans la deuxième manche, le Tchèque a encore eu deux balles de break qu’il n'est pas parvenu à convertir. Juste après, il a cédé son service pour la première fois et tout s'est déréglé. Dans le set décisif, Vacherot a pris très tôt une avance décisive. Après un peu moins de deux heures, le Monégasque a converti sa première balle de match pour remporter le deuxième plus grand succès de sa carrière.

Bernet/Stricker s'inclinent

Pas de happy end pour le duo Henry Bernet/Dominic Stricker. Le binôme helvétique s'est incliné en finale du double des Swiss Indoors de Bâle 7-6 (8/6) 7-6 (8/6). Face aux Français Théo Arribage et Albano Olivetti, têtes de série No 3, les deux Suisses se sont inclinés de justesse en deux tie-breaks.

Au premier set, le Bâlois de 19 ans et le Bernois, de cinq ans son aîné, ont repoussé trois balles de set avant de devoir laisser filer la manche. Au deuxième set, menés d’un break, ils sont revenus à 4-4. Mais ils n’ont pu repousser la deuxième balle de match lors du tie-break.

Cette qualification pour la finale n’en reste pas moins un beau succès, presque historique. Jamais auparavant une paire entièrement suisse n’avait atteint la finale du double des Swiss Indoors, disputé depuis 1976. Jakob Hlasek (en 1988 avec Tomas Smid et en 1991 avec Patrick McEnroe) et Marc Rosset (en 1997 avec Tim Henman) s’étaient tous deux imposés aux côtés de partenaires étrangers. Stricker s’était déjà imposé à deux reprises lors de tournois ATP en Suisse: à Gstaad avec Marc-Andrea Hüsler (2021) et Stan Wawrinka (2023).

Les 42'330 euros remportés constituent également une jolie somme. Cela représente environ les deux tiers des gains qu’ils ont chacun remportés cette année.