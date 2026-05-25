Les galères gastriques d'Arthur Géa à Roland-Garros

Victime de gros problèmes gastriques, Arthur Géa a vécu un premier tour cauchemardesque à Roland-Garros. Et offert une séquence déjà virale.

Blick Sport

Le premier tour de Roland-Garros ne s'est pas déroulé comme espéré pour le Français Arthur Géa dimanche. Pris de maux de ventre, le 140e joueur au classement ATP s'est incliné en trois sets face au Russe Karen Khachanov (15e) 6-3, 7-6, 6-0.

Une élimination qui serait pratiquement passée inaperçue sans que le natif de Carpentras offre, bien malgré lui, une scène qui promet de faire le tour du monde. Durant le premier set, alors qu'il était mené 1-4 après 30 minutes de jeu, le joueur de 21 ans a demandé un temps mort médical à l'arbitre en plein jeu.

«J'ai la chiasse»

Sa requête? Pouvoir aller aux toilettes. «Est-ce que vous parlez français? J’ai la chiasse. J’ai envie d’aller aux toilettes et je ne peux plus bouger. Je vais chier sur le court», a-t-il averti le personnel médical à plusieurs reprises.

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Demande rejetée par l'arbitre de la rencontre, qui lui a demandé de terminer le jeu en cours. Une fois celui-ci terminé, Arthur Géa a finalement pu quitter brièvement et de toute urgence le court Suzanne-Lenglen en courant. «C'est venu ce matin au réveil, explique-t-il en conférence de presse d'après-match. Ça allait pour s'échauffer, mais après, avec la chaleur, c'était vraiment dur.»

Roland-Garros a démarré dimanche sous un soleil de plomb et des températures avoisinant les 30°C. Le thermomètre devrait même dépasser les 35°C dans les prochains jours à Paris.