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Des propos sexistes
Un joueur sanctionné de 65'000 euros pour avoir insulté une arbitre

Adolfo Daniel Vallejo, 22 ans, a écopé d'une amende de 65'000 euros à Roland-Garros. Il a tenu des propos sexistes envers l'arbitre Ana Carvalho, a annoncé la directrice du tournoi Amélie Mauresmo lundi.
Publié: 13:08 heures
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Le Paraguayen de 22 ans Adolfo Daniel Vallejo a été puni pour des propos sexistes visant l'arbitre Ana Carvalho.
Photo: Anadolu via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Les organisateurs de Roland-Garros ont sanctionné Adolfo Daniel Vallejo d'une amende de 65'000 euros, a indiqué lundi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo. Le Paraguayen de 22 ans est puni pour des propos sexistes visant l'arbitre Ana Carvalho.

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«La moitié de son prize money»

«Il y a eu une amende qui a été décidée à hauteur de 65'000 euros, environ la moitié de son prize money», a déclaré la responsable lors d'un point avec la presse. «C'est clairement quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous, pour le tournoi, pour la Fédération même au-delà du tournoi. Ce genre de propos n'a pas sa place ici», a-t-elle insisté.

Vallejo, 71e joueur mondial, a tenu des propos sexistes visant l'arbitre de chaise brésilienne Ana Carvalho après sa défaite face au Français Moïse Kouame au 2e tour de Roland-Garros, jeudi dernier, au terme d'un marathon de près de cinq heures. Il s'est excusé depuis. Le prize money accordé à un joueur éliminé au 2e tour s'élève à 130'000 euros.

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