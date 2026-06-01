Adolfo Daniel Vallejo, 22 ans, a écopé d'une amende de 65'000 euros à Roland-Garros. Il a tenu des propos sexistes envers l'arbitre Ana Carvalho, a annoncé la directrice du tournoi Amélie Mauresmo lundi.

Un joueur sanctionné de 65'000 euros pour avoir insulté une arbitre

Un joueur sanctionné de 65'000 euros pour avoir insulté une arbitre

ATS Agence télégraphique suisse

Les organisateurs de Roland-Garros ont sanctionné Adolfo Daniel Vallejo d'une amende de 65'000 euros, a indiqué lundi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo. Le Paraguayen de 22 ans est puni pour des propos sexistes visant l'arbitre Ana Carvalho.

«La moitié de son prize money»

«Il y a eu une amende qui a été décidée à hauteur de 65'000 euros, environ la moitié de son prize money», a déclaré la responsable lors d'un point avec la presse. «C'est clairement quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous, pour le tournoi, pour la Fédération même au-delà du tournoi. Ce genre de propos n'a pas sa place ici», a-t-elle insisté.

Vallejo, 71e joueur mondial, a tenu des propos sexistes visant l'arbitre de chaise brésilienne Ana Carvalho après sa défaite face au Français Moïse Kouame au 2e tour de Roland-Garros, jeudi dernier, au terme d'un marathon de près de cinq heures. Il s'est excusé depuis. Le prize money accordé à un joueur éliminé au 2e tour s'élève à 130'000 euros.