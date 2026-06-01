DE
FR

Un match très serré
Joao Fonseca s'offre Casper Ruud et un premier quart en Grand Chelem

Joao Fonseca, 19 ans, entre dans l'histoire de Roland-Garros. Après avoir éliminé Novak Djokovic, le Brésilien a battu Casper Ruud dimanche soir, décrochant son premier quart de finale en Grand Chelem à Paris.
Publié: 09:17 heures
Déjà tombeur de Novak Djokovic, Joao Fonseca a confirmé en battant le double finaliste du tournoi Casper Ruud.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Déjà tombeur de Novak Djokovic au troisième tour de Roland-Garros, Joao Fonseca (30e mondial) a confirmé en battant le double finaliste du tournoi Casper Ruud (16e) dans la nuit de dimanche. Le Brésilien s'est offert ainsi un premier quart de finale en Grand Chelem.

Un match très serré

Sous les yeux de son compatriote Gustavo Kuerten, dernier Brésilien à avoir disputé un quart de finale dans un tournoi majeur (Roland-Garros 2004), le Carioca de 19 ans s'est imposé 7-5 7-6 (10/8) 5-7 6-3 à l'issue d'un match extrêmement serré dans les trois premières manches. Il affrontera au prochain tour Jakub Mensik (27e), dans un duel dont le vainqueur décrochera sa première demi-finale en Majeur.

Avec l'élimination de Casper Ruud, le tableau masculin ne compte plus que deux finalistes de tournois du Grand Chelem: l'Allemand Alexander Zverev (US Open 2020, Roland-Garros 2024, Open d'Australie 2025), qualifié plus tôt dimanche pour les quarts de finale, et l'Italien Matteo Berrettini (Wimbledon 2021), qui disputera lundi son huitième de finale. Aucun des joueurs encore en lice Porte d'Auteuil n'a remporté de titre du Grand Chelem.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus