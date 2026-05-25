DE
FR

La Tessinoise crée la surprise
Susan Bandecchi et Jil Teichmann passent un tour

Les Suissesses ont réussi leur entrée en lice à Roland-Garros lundi. Jil Teichmann (WTA 170) s'est qualifiée pour le 2e tour, tout comme Susan Bandecchi (WTA 215), issue des qualifications.
Publié: 14:12 heures
|
Dernière mise à jour: 14:13 heures
Susan Bandecchi crée la surprise à Roland-Garros.
Photo: imago/ZUMA Press
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Jil Teichmann, récente demi-finaliste à Rabat (WTA 250), a confirmé son retour en forme. Présente dans le tableau principal du Grand Chelem parisien à la faveur d'un classement protégé, la Seelandaise s'est imposée 6-4 6-4 face à Liudmila Samsonova (WTA 27) en 1h37.

Face à la tête de série no 20, la Biennoise a rapidement pris le match à son compte en menant 4-1, avant de voir la Russe revenir à 4-3. Mais la Suissesse, qui s'était hissée en 16es de finale en 2022 à la Porte d'Auteuil, a parfaitement su capitaliser sur les erreurs de son adversaire pour remporter la manche 6-4 à sa première tentative.

Auteure de 40 fautes directes sur la partie, Samsonova n'a pas pu renverser la rencontre lors du 2e set. Elle a rendu les armes dès la première balle de match. Au tour suivant, Teichmann affrontera la Polonaise Magdalena Frech (WTA 46), qui n'a jamais remporté deux matches d'affilée dans le tableau principal à Paris.

Bandecchi poursuit l'aventure

La belle histoire parisienne de la qualifiée tessinoise Susan Bandecchi continue. Celle qui est présente pour la première fois dans le tableau principal d'un Grand Chelem a dominé Cristina Bucsa 6-4 2-6 6-4 en 2h09.

La joueuse de 27 ans a sauvé pas moins de huit balles de break sur la rencontre face à la 33e mondiale. Cette dernière avait pourtant remporté son premier titre lors du WTA 500 de Merida sur court en dur fin février.

Dans le set décisif, Bandecchi a profité d'un passage à vide de l'Espagnole pour mener 5-2, avant de conclure 6-4 sur sa 2e balle de match. Elle affrontera l'Australienne Daria Kasatktina (WTA 53) au tour suivant.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus