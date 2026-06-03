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Elle file en demies
Le conte de fées se poursuit pour Maja Chwalinska

La Polonaise a créé l'exploit mercredi en quarts de finale du Grand Chelem parisien. La 114e joueuse mondiale a battu la Russe Anna Kalinskaya en deux sets.
Publié: 13:56 heures
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
Maja Chwalinska était tout sourire après sa qualification pour les demies.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La Polonaise Maja Chwalinska, 114e mondiale et issue des qualifications, a aligné mercredi une huitième victoire de rang à Roland-Garros pour s'inviter dans le dernier carré à Paris, en battant la Russe Anna Kalinskaya (24e) 7-6 (7/3) 6-2.

Tombeuse lundi en huitièmes de finale de Diane Parry (92e), la dernière Française en lice à Paris, la gauchère de 24 ans est seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à se hisser en demi-finales de Roland-Garros, six ans après l'épopée de la qualifiée argentine Nadia Podoroska.

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«Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Chaque match ici me paraît complètement fou, je suis tellement reconnaissante», s'est émerveillée la gagnante, qui a connu un épisode dépressif entre 2019 et 2021. Elle affrontera soit la No 1 mondiale Aryna Sabalenka, soit la Russe Diana Shnaider (23e) pour une place en finale.

Grosse progression au classement

La native de Dabrowa Gornicza, dans le sud de la Pologne, ne dispute que son troisième tableau final en Grand Chelem, après des défaites au deuxième tour de Wimbledon en 2022 et au premier tour de l'Open d'Australie en 2025. Déjà assurée d'entrer dans le top 100 grâce à son parcours à Paris, sa qualification pour les demi-finales la projette même aux alentours de la 30e place du prochain classement WTA, qui sera publié lundi.

Breakée d'entrée par Kalinskaya mercredi, Chwalinska a immédiatement répliqué (1-1) avant de dérouler pour mener 5-1. Tombeuse de la sensation de l'édition 2025 Loïs Boisson au premier tour, Kalinskaya s'est rebellée in extremis pour recoller à 5-5 et pousser la Polonaise au tie-break.

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Serré jusqu'à 3/3, le jeu décisif a ensuite nettement tourné à l'avantage de Chwalinska, qui s'est ensuite détachée rapidement dans la deuxième manche. Contrairement au premier acte, la gauchère a cette fois conservé son avance pour conclure la partie en un peu moins de deux heures sur le Central.


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