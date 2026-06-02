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«Je dédie ce match au peuple ukrainien»
Larmes, émotion et exploit pour Marta Kostyuk

Marta Kostyuk disputera la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière à Roland-Garros. L'Ukrainienne a dédié son exploit à son peuple, frappé par la guerre.
Publié: 22:31 heures
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Marta Kostjuk, victorieuse, et Elina Switolina, battue, s'embrassent avec respect.
Photo: keystone-sda.ch
Yannick Peng

Pour la première fois de sa carrière, Marta Kostyuk (WTA 15), qui avait éliminé la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 82) au troisième tour, s'est qualifiée pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. L'Ukrainienne a décroché son billet grâce à une victoire 6-3, 2-6, 6-2 à Roland-Garros face à sa compatriote Elina Svitolina (WTA 7), qui avait sorti la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 11) au tour précédent.

Lors de l'interview d'après-match menée sur le court par l'ancienne joueuse Marion Bartoli, Kostyuk a été interrogée sur ce moment marquant de sa jeune carrière. Mais la joueuse de 23 ans est d'abord restée sans voix, les larmes aux yeux. Touchée par son émotion, Bartoli l'a alors prise dans ses bras. Quelques instants plus tard, l'Ukrainienne a livré un message fort en évoquant la guerre menée par la Russie contre son pays: «Nous avons encore vécu une nuit très difficile en Ukraine, particulièrement à Kiev. Tant de personnes sont mortes. Je voudrais dédier ce match au peuple ukrainien et à sa résistance».

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Une Russe comme adversaire en demi-finales

Sa demi-finale s'annonce particulièrement chargée en symboles. Son adversaire sera en effet Mirra Andreeva (WTA 8), une joueuse russe. Mardi, Kostyuk et Svitolina s'étaient étreintes avec respect au filet à l'issue de leur rencontre. Un geste qui ne devrait vraisemblablement pas se reproduire jeudi.

De son côté, Andreeva s'est qualifiée pour la deuxième fois après 2024 pour les demi-finales parisiennes. La Russe a dominé la Roumaine Sorana Cîrstea (WTA 18) sur le score de 6-0, 6-3. La Suissesse Jil Teichmann (WTA 170) n'avait elle aussi rien pu faire face à Andreeva en huitièmes de finale.

Dans le tableau masculin, Alexander Zverev (ATP 3) a tenu son rang face à Rafael Jodar (ATP 29). L'Allemand s'est imposé en quart de finale sur le score de 7-6 (7-3), 6-1, 6-3. Son prochain adversaire sera soit le Tchèque Jakub Mensik (ATP 27), soit le Brésilien João Fonseca (ATP 30), tombeur de Novak Djokovic.


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