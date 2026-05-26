Daniil Medvedev a quitté Roland-Garros dès le premier tour, tandis que le jeune Français Moïse Kouamé a signé un exploit retentissant à 17 ans. De son côté, Aryna Sabalenka a parfaitement lancé sa quête d'un premier sacre parisien.

Déjà une énorme surprise à Roland-Garros. Daniil Medvedev (ATP 8) a été éliminé dès le premier tour lundi. Le Russe s'est incliné en cinq sets face à l'Australien Adam Walton (ATP 97), invité par les organisateurs. Au terme d'un match à rebondissements sur le court Suzanne-Lenglen, l'ancien numéro 1 mondial a perdu 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4. En dix participations à Roland-Garros, Daniil Medvedev s'est désormais incliné à sept reprises dès son entrée en lice.

Peu à l'aise sur terre battue, le vainqueur de l'US Open 2021 avait pourtant retrouvé quelques couleurs ces dernières semaines. Après une lourde défaite 6-0 6-0 contre Matteo Berrettini à Monte-Carlo, il avait atteint les huitièmes de finale à Madrid avant de pousser le numéro 1 mondial Jannik Sinner dans ses retranchements à Rome.

Moïse Kouamé s'offre un exploit

La journée a également été marquée par la superbe performance de Moïse Kouamé. A seulement 17 ans et pour son tout premier match en Grand Chelem, le Français, 318e mondial, a dominé le Croate Marin Čilić en trois sets (7-6 6-2 6-1).

Moïse Kouamé devient ainsi le plus jeune joueur à atteindre le deuxième tour des Internationaux de France depuis 1991. «C'est exceptionnel. En venant jouer ce tournoi, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais on a travaillé pour être le plus prêt possible», a-t-il savouré au micro sur le court.

Porté par le public parisien, le jeune Français a impressionné face à Marin Čilić, 37 ans et ancien vainqueur de l'US Open, aujourd'hui 46e mondial. «Aujourd'hui, vous m'avez vraiment aidé. Tout le public, sur les balles de set, sur la fin du premier set. Je ne pense pas que j'aurais eu ce niveau de jeu sans ce soutien», a souligné Moïse Kouamé.

Grand espoir du tennis français, le joueur invité par les organisateurs poursuit une ascension fulgurante. Seulement 833e mondial au début de l'année, il a déjà remporté trois titres sur le circuit ITF et signé sa première victoire en Masters 1000 à Miami.

Entrée maîtrisée pour Aryna Sabalenka

Chez les femmes, Aryna Sabalenka (WTA 1) a parfaitement lancé sa campagne parisienne mardi. La Bélarusse s'est imposée 6-4 6-2 face à l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 50) en 1h15.

Finaliste malheureuse l'an dernier, Aryna Sabalenka vise toujours un premier sacre à Roland-Garros. La numéro 1 mondiale a connu quelques passages plus compliqués, après avoir notamment mené 4-0 dans le premier set avant de voir son adversaire revenir à 5-4. Elle a toutefois rapidement repris le contrôle de la rencontre.

Au prochain tour, Aryna Sabalenka affrontera soit la Tchèque Linda Fruhvirtová, soit la Française Elsa Jacquemot.