Pour son 19e et dernier Roland-Garros, Gaël Monfils s'est incliné dès le premier tour face à Hugo Gaston. Après un marathon de cinq sets, le Parisien a quitté la terre battue sous les applaudissements.

Gaël Monfils éliminé dès le 1er tour de son dernier Roland-Garros

Gaël Monfils éliminé dès le 1er tour de son dernier Roland-Garros

Le vétéran français Gaël Monfils (ATP 218) s'est incliné lundi dès le premier tour de son 19e et dernier Roland-Garros. Il a été battu en cinq sets par Hugo Gaston (ATP 118) en «night session».

Sur un Central aux tribunes bien garnies malgré l'heure tardive et la chaleur, le Parisien de 39 ans a perdu 6-2 6-3 3-6 2-6 6-0 face à son compatriote au bout d'un dernier combat de plus de trois heures.

Demi-finaliste de Roland-Garros en 2008 et ex-no 6 mondial, le chouchou du public français avait annoncé à l'automne que la saison 2026 serait sa dernière sur le circuit ATP.

«Je suis vraiment désolé pour toi»

«Il y a de la joie mais je pense qu'il y a beaucoup plus de tristesse pour Gaël, je suis vraiment désolé pour toi», a lancé Gaston à l'adresse de sa victime du jour, saluant sa carrière «incroyable». Moins percutant que d'ordinaire et auteur d'une multitude de fautes directes, «La Monf» a livré une dernière copie brouillonne à Roland-Garros, sur une terre battue qu'il affectionne moins que les courts en dur.

Vainqueur de 13 titres ATP, Gaël Monfils a fait ses adieux à Roland-Garros quelques heures après son contemporain suisse Stan Wawrinka (41 ans), qui dispute lui aussi sa dernière saison professionnelle et a été battu en quatre sets par le Néerlandais Jesper de Jong.