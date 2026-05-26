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«Je suis vraiment désolé pour toi»
Gaël Monfils éliminé dès le 1er tour de son dernier Roland-Garros

Pour son 19e et dernier Roland-Garros, Gaël Monfils s'est incliné dès le premier tour face à Hugo Gaston. Après un marathon de cinq sets, le Parisien a quitté la terre battue sous les applaudissements.
Publié: il y a 51 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
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Le vétéran français Gaël Monfils (ATP 218) s'est incliné lundi dès le premier tour de son 19e et dernier Roland-Garros.
Photo: Getty Images

Le vétéran français Gaël Monfils (ATP 218) s'est incliné lundi dès le premier tour de son 19e et dernier Roland-Garros. Il a été battu en cinq sets par Hugo Gaston (ATP 118) en «night session». 

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Sur un Central aux tribunes bien garnies malgré l'heure tardive et la chaleur, le Parisien de 39 ans a perdu 6-2 6-3 3-6 2-6 6-0 face à son compatriote au bout d'un dernier combat de plus de trois heures.

Demi-finaliste de Roland-Garros en 2008 et ex-no 6 mondial, le chouchou du public français avait annoncé à l'automne que la saison 2026 serait sa dernière sur le circuit ATP.

«Je suis vraiment désolé pour toi»

«Il y a de la joie mais je pense qu'il y a beaucoup plus de tristesse pour Gaël, je suis vraiment désolé pour toi», a lancé Gaston à l'adresse de sa victime du jour, saluant sa carrière «incroyable». Moins percutant que d'ordinaire et auteur d'une multitude de fautes directes, «La Monf» a livré une dernière copie brouillonne à Roland-Garros, sur une terre battue qu'il affectionne moins que les courts en dur.

Vainqueur de 13 titres ATP, Gaël Monfils a fait ses adieux à Roland-Garros quelques heures après son contemporain suisse Stan Wawrinka (41 ans), qui dispute lui aussi sa dernière saison professionnelle et a été battu en quatre sets par le Néerlandais Jesper de Jong.

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