Les favorites bien lancées sous la chaleur parisienne

Les prétendantes au titre Iga Swiatek et Elena Rybakina ont bien démarré Roland-Garros lundi. L'Ukrainienne Elina Svitolina a de son côté dû cravacher pour rallier le 2e tour du Grand Chelem parisien.

ATS Agence télégraphique suisse

Rybakina et Swiatek, respectivement 2e et 3e au classement mondial, ont eu la bonne idée d'expédier leur premier tour, compte tenu de la chaleur excédant les 30°C qui teste les limites physiques des athlètes.

Les deux joueuses ont passé en cumulé 2h15 sur le court Philippe-Chatrier: 1h15 pour la Kazakhstanaise pour se défaire de la Slovène Veronika Erjavec (WTA 83) 6-2 6-2, et une heure pour la Polonaise face à l'Australienne Emerson Jones (136) 6-1 6-2.

«Je suis très contente de la manière dont j'ai joué. C'était une bonne journée», s'est félicitée Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros à 24 ans. Finaliste en 2024, l'Italienne Jasmine Paolini (13) a disposé de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (45) en deux sets, 7-5, 6-3.

Tout juste sacrée à Rome, Elina Svitolina (10) a connu l'après-midi la plus difficile parmi les candidates à la victoire finale: la perte du premier set l'a poussée à puiser dans ses ressources pour battre la Hongroise Anna Bondar (58), 3-6, 6-1, 7-6 (10/3).

Menée 3-1 dans la troisième manche, elle est revenue jusqu'à mener 5-3 et servir pour le match avant de s'écrouler pour laisser passer son adversaire, puis d'arracher le super tie break, qu'elle a finalement enlevé, au terme d'un marathon de 2h26.