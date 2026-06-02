DE
FR

Frances Tiafoe battu
Matteo Arnaldi qualifié pour les quarts au bout de la nuit

L'Italien Matteo Arnaldi a surpris Frances Tiafoe en cinq sets après une longue bataille de 5h26. Il affrontera Matteo Berrettini en quart de finale.
Publié: il y a 8 minutes
1/2
Matteo Arnaldi a remporté lundi un gros combat en huitième de finale.
Photo: Anadolu via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Matteo Arnaldi, 104e mondial, a surpris Frances Tiafoe (22e) en cinq manches (7-6 6-7 3-6 7-6 6-4) pour se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros au coeur de la nuit de lundi à mardi. L'Italien a passé l'épaule en 5h26 après une bataille de tous les instants.

Trois Italien en quart

Frances Tiafoe a pourtant eu l'occasion de conclure au quatrième set en servant pour le gain du match à 5-4, après avoir déjà mené 4-1 service à suivre. Mais l'Américain a alors concédé le break, puis le jeu décisif. Poussé par de nombreux supporters italiens déchaînés dans les tribunes du court Suzanne-Lenglen, Matteo Arnaldi a quant à lui dû attendre sa troisième balle de match pour gagner grâce à un coup droit dans le filet de Tiafoe.

À lire aussi
Matteo Berrettini qualifié pour les quarts de finale à Paris
Roland-Garros
Rédemption de l'Italien
Matteo Berrettini qualifié pour les quarts de finale à Paris
Moïse Kouame écrit déjà l'histoire à Roland-Garros
Roland-Garros
À seulement 17 ans
Moïse Kouame écrit déjà l'histoire à Roland-Garros

L'ancien 30e mondial en 2024 jouera contre son compatriote Matteo Berrettini en quart. C'est la première fois que trois Italiens, avec Flavio Cobolli, se retrouvent en quarts de finale d'un même tournoi du Grand Chelem. Alors même que le no 1 mondial italien Jannik Sinner s'est fait éliminer dès le 2e tour.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus