Matteo Berrettini (ATP 105) s'est qualifié lundi pour les quarts de finale de Roland-Garros. L'Italien a éliminé l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e) en trois sets 6-3 7-6 (7/2) 7-6 (8/6).

Matteo Berrettini qualifié pour les quarts de finale à Paris

Matteo Berrettini qualifié pour les quarts de finale à Paris

ATS Agence télégraphique suisse

Finaliste de Wimbledon en 2021, l'Italien de 30 ans n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années et fait partie des deux seuls ex-finalistes en Grand Chelem encore en lice dans le tableau masculin à Paris, avec l'Allemand Alexander Zverev (finaliste à l'US Open 2020, à Roland-Garros 2024 et à l'Open d'Australie 2025).

Il affrontera au prochain tour son compatriote Matteo Arnaldi (104e) ou l'Américain Francis Tiafoe (22e). Dominant dans le premier set, Berrettini a ensuite résisté à la montée en puissance de l'Argentin, tombeur du no 1 mondial Jannik Sinner au 2e tour. Il s'est sublimé au tie-break dans les deux manches suivantes, un premier à sens unique et un second où il était en bien mauvaise posture.

Cerundolo menait 6-3 dans le jeu décisif mais Berrettini a effacé ces trois balles de set puis remporté les deux points suivants, porté par le public du court Suzanne-Lenglen.